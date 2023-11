Минэкономразвития: продление моратория на проверки в 2024 году сэкономит бизнесу порядка 60-80 млрд руб. в год

Source: MIL-OSI Russian Language News

По поручению Правительства Минэкономразвития подготовило проект постановления о продлении на 2024 год действующего моратория на проверки. В ближайшее время документ будет направлен для получения заключения в Минюст, а затем внесен на рассмотрение в Правительство.

Ранее сегодня Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил в 10-дневный срок внести в Правительство проект соответствующего постановления. Решение о продлении моратория было принято Президентом Владимиром Путиным по итогам доклада вице-премьера Дмитрия Григоренко на совещании главы государства с членами Правительства 22 ноября.

Действие моратория распространяется на малый, средний и крупный бизнес – всего свыше 6,2 млн предприятий. Благодаря продлению моратория, они смогут сэкономить порядка 60-80 млрд руб. в год.

Мораторий касается внеплановых проверок за исключением объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также проверок, которые проводятся контрольными органами на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.

«Продление моратория существенно снизит административную и финансовую нагрузку на российский бизнес, а также повысит устойчивость отечественной экономики в условиях санкционного давления», – прокомментировал статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

