Минэкономразвития объявляет новый отбор по программе льготного кредитования

Минэкономразвития России объявляет отбор проектов по программе льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В программу добавлена возможность создания крупных инвестиционных проектов, в частности, круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов. В целом эта мера поддержки позволит создать до 48 тысяч новых гостиничных номеров и обеспечит возможность развития новых точек притяжения.

Реализация программы также позволит нарастить долю гостиничных проектов категории 3-4 звезды. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами Правительства РФ 24 января 2023 года.



«В рамках стратегической сессии по развитию туризма мы определили перечень наиболее эффективных инструментов, которые будут продолжены. В их числе и программа льготного кредитования развития туристической инфраструктуры по нацпроекту, благодаря которой уже привлечено в туризм более 300 млрд рублей, планируется создать порядка 28 тыс. новых гостиничных номеров. Строительство нового качественного номерного фонда и создание точек притяжения — один из наших ключевых приоритетов, на это нацелены меры национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», – сказал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.



Новый отбор по программе стартует 30 ноября 2023 года и продлится до 20 января 2024 года. Обязательным условием, необходимым для поддержки проектов по строительству круглогодичных парков развлечений и аквапарков, является число посещений – не менее 1 млн человек в год через два года после ввода в эксплуатацию. Для горнолыжных курортов показатель – не менее 450 тысяч человек в год через два года после ввода в эксплуатацию или реконструкции.

«По просьбе бизнеса мы расширили программу. Это позволит реализовать масштабные проекты с большим объемом инвестиций, в том числе без номерного фонда, и создать новые центры притяжения в регионах. Эти объекты – наиболее перспективные с точки зрения привлечения туристов», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Также установлена предельная стоимость строительства в расчете на один номер в зависимости от категории звездности. Например, при строительстве новых отелей и многофункциональных комплексов категории 3 звезды – 11 млн рублей на номер, четыре звезды – 15,4 млн рублей на номер, пять звезд – 23,1 млн рублей на номер. При реконструкции гостиниц и многофункциональных комплексов – соответствующие показатели: на номер три звезды – 8,25 млн рублей, четыре звезды – 11,55 млн рублей, пять звезд – 17,325 млн. При строительстве или реконструкции крупных инвестиционных проектов, таких как парки развлечений, аквапарки и горнолыжные курорты – 15 тыс. рублей на 1 посетителя в год. В числе других изменений – определение срока реализации проекта: 5 лет на строительство, 3 года на реконструкцию.



Подробнее с условиями конкурса и правилами подачи заявок можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития России по ссылке.

