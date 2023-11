Малайзийская туротрасль приветствует упрощение визового режима для въезда в Россию

Source: MIL-OSI Russian Language News

9-30 ноября 2023 года в Куала-Лумпуре впервые прошла выездная бизнес-миссия российских туристических компаний и деловое мероприятие для представителей туристической отрасли Малайзии, организованные Комитетом по туризму Москвы при поддержке Минэкономразвития России и представительства Министерства в Куала-Лумпуре.

«Сегодня страны Юго-Восточной Азии представляют перспективный рынок въездного туризма в Москву, который продолжит развиваться. В российской столице путешественники из Малайзии посещают крупные городские события и исторические достопримечательности, ищут новый гастрономический опыт в десятках тысяч московских ресторанов и кафе. Кроме того, часть заведений общепита и отелей столицы поддерживает халяль-стандарты, что тоже немаловажно для гостей из этой страны», – отметил начальник Управления международного взаимодействия Комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов.

В первый день 20 российских поставщиков туристических услуг презентовали свои предложения по организации туров в Москву, Казань, Мурманск и другие города России более чем 100 малайзийским туристическим компаниям. Малайзийским участникам представлена подробная информация о возможностях электронной визы для въезда в Россию, которая доступна гражданам Малайзии с августа 2023 года, а также о ведущейся правительствами двух стран работе по введению безвизового режима для малайзийских путешественников. «Углубление туристических связей между Россией и Малайзией свидетельствует об активности наших двусторонних отношений. Туризм – это еще одно связующее звено между нашими народами, создающее основу для взаимопонимания и взаимоуважения культур», – подчеркнул Генеральный секретарь Министерства туризма, искусства и культуры Малайзии Дато Рослан Абдул Рахман, выступивший на официальном открытии мероприятия.

В ходе встреч малайзийские партнеры делились опытом взаимодействия с российской стороной по организации туров в Россию, особое внимание уделено прикладным аспектам деловых контактов по линии туриндустрии. Представитель малайзийской компании, работающей с российским туристическим продуктом, отметил, что с введением электронной визы для малайзийских граждан, существенно выросла доступность российского туристического направления – как с точки зрения упрощения процесса оформления документов, так и с точки зрения стоимости визы, в результате снизившейся в несколько раз.

«Мероприятия Комитета по туризму Москвы вызвали большой позитивный отклик у малайзийской аудитории, – отметила представитель Минэкономразвития России в Малайзии Екатерина Евграфова, – В личных контактах коллеги отмечали своевременность проведения такой встречи в условиях возобновления туристической активности после пандемии, а также ее просветительский характер – стало понятнее, как оформить визу проще, как удобнее добраться до нашей страны, какие новые направления для путешествий и виды досуга доступны. По итогам встреч коллеги уже приступили к обсуждению совместных туров на 2024 год».

Правительства России и Малайзии выделили туризм в качестве одной из 11 приоритетных отраслей двустороннего сотрудничества в рамках недавнего заседания Совместной Российско-Малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (9 ноября 2023 г., Куала-Лумпур). Для реализации следующих практических шагов Минэкономразвития России инициировало создание специальной Рабочей группы по туризму, приступило к разработке меморандума о сотрудничестве в сфере туризма с Министерством туризма, искусства и культуры Малайзии, а также в ближайшее время совместно с малайзийскими партнерами организует следующее мероприятие для представителей туротрасли России и Малайзии для исследования туристического потенциала обеих стран.

