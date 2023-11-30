Легенды и звезды российского спорта 1 декабря отметят «Всероссийский день хоккея» в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

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Легендарные российские хоккеисты – Сергей Федоров, Борис Михайлов, Павел Буре, руководители и игроки хоккейного клуба ЦСКА 1 декабря примут участие в торжественном открытии «Всероссийского дня хоккея» в павильоне «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Представители ЦСКА и именитые гости проведут для фанатов автограф-сессии. Кроме того, состоятся демонстрация хоккейной формы разных лет, показ фильма «ЦСКА. Начало» и лекция по истории клуба.

«Роснефть» уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта. На протяжении 12 лет Компания является владельцем ХК ЦСКА. За это время команда, продолжая славные армейские традиции, вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате. За последние четыре розыгрыша ЦСКА трижды выигрывал Кубок Гагарина. В составе сборной России хоккеисты команды в 2018 году вернули России золото Олимпийских игр.

В декабре 2023 года ЦСКА, как и весь отечественный хоккей, отмечает свое 77-летие. В честь этой даты «Роснефть» в своем павильоне на выставке «Россия» проводит «Неделю хоккея». Посетители экспозиции с 28 ноября по 3 декабря могут своими глазами увидеть главный хоккейный трофей нашей страны – Кубок Гагарина, обладателем которого является ХК ЦСКА.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

Об основных событиях Недели хоккея и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях.

Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

30 ноября 2023 г.

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