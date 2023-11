Инновационные материалы и выбор упаковки: столичным предпринимателям предлагают узнать о трендах в сфере моды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На онлайн-платформе «Центр материалов» появились три новых трендбука, посвященных последним тенденциям в сфере моды. Они размещены в разделе «Тренды». Издания пополнили коллекцию, которая будет состоять из восьми сборников. Первые три из них были опубликованы в августе, а оставшиеся два появятся на платформе до конца года.

Новая линейка трендбуков рассказывает о будущих тенденциях в материалах и отделке, современных подходах брендов к работе с упаковкой, о стратегиях и форматах работы модного ретейла. Пользователи узнают о том, что влияет на решения модных брендов при выборе материалов, силуэтов и фурнитуры, а также о прогнозах использования тканей в мужской, женской и детской моде до 2025 года.

Тренды более долгосрочны, чем сезонная мода, для которой характерно массовое производство и хаотичная утилизация. Аналитика будет полезна российским предпринимателям, независимым дизайнерам и всем, кто создает одежду, обувь и аксессуары. Трендбуки помогут усовершенствовать идеи и проекты на этапе разработки концепций, чтобы они оставались востребованными в течение долгого времени.

Адаптацией всех изданий для российского рынка занимались специалисты, обладающие экспертизой всей цепочки производства фешен-индустрии: от создания новых образов и идей до производства конечного продукта, его продвижения и продажи. Помимо отраслевых экспертов, были задействованы исследователи, рассматривающие моду в более широком социокультурном контексте: историки моды и текстиля, культурологи и социологи.

Первый трендбук посвящен тенденциям в материалах и отделке. Он подробно описывает разные ткани. Среди них текстиль из лубяных волокон, растительная кожа, разнообразный трикотаж, шерсть, лиоцелл, восстановленный нейлон, органический хлопок и другие инновационные материалы индустрии, которая все больше ориентируется на бережное отношение к природным ресурсам и труду человека.

Второй трендбук раскрывает как существующие, так и принципиально новые подходы брендов к работе с упаковкой. При этом учитываются вопросы дизайна, маркетинга, новых технологий и особенности работы с упаковкой люкс-сегмента. По мнению специалистов, в обществе формируется осознанное потребление и многие люди отказываются от бесконтрольного шопинга, который, как правило, ведет к образованию большого количества отходов. На авансцену выходит общемировая концепция «Сокращай, используй, повторно перерабатывай». Потребители применяют ее и к упаковке. Поэтому в ближайшие годы популярность обретут коробки и пакеты из биоразлагаемого пластика, а также упаковка из инновационных и органических материалов, которые являются более экологичной альтернативой пластику и алюминию. Кроме того, на выбор потребителей будет влиять и то, пригодна ли упаковка для многоразового применения и можно ли ее отдать на переработку.

Третий трендбук содержит анализ актуальных стратегий, форматов и идей развития онлайн- и офлайн-ретейла в моде. При этом подробно рассматриваются примеры решений отдельных лидеров рынка, знаковых проектов и отраслевой аналитики.

В подборке представлена информация об использовании искусственного интеллекта в анализе клиентских запросов, геймификация в бизнесе и ее влияние на рост спроса и продаж, возможности электронной коммерции и многое другое.

Впервые уникальные трендбуки появились на платформе «Центр материалов» в августе 2023 года. Их все еще можно скачать бесплатно. Трендбуки — сборники материалов с прогнозами и аналитикой тенденций, которые станут востребованы в индустрии моды в будущем. Их составляют эксперты в области моды, легкой промышленности и маркетинга брендов, которые постоянно отслеживают технологические и социально-культурные изменения отрасли. Эти исследования помогают ответить дизайнерам на главный вопрос о том, что будут покупать завтра.

Разработчиком онлайн-платформы выступает Агентство креативных индустрий (АКИ). Это первая в России интернет-площадка, которая объединяет дизайнеров и производителей материалов более чем из десятка стран мира: России, Турции, Китая, Казахстана, Таиланда, Индонезии, Белоруссии, Южной Кореи и других государств. В ассортиментную матрицу на платформе входит свыше 10 тысяч наименований более чем от 400 поставщиков.

В ближайшем будущем АКИ планирует открыть в Москве офлайн-площадку «Центра материалов» с библиотекой образцов разных материалов и информационной базой поставщиков. Также там откроется зона трендов, где можно изучить журналы, трендбуки и иную литературу о модной индустрии, многофункциональное пространство, в котором будут проводиться международные байерские сессии, лекционная и презентационная зоны, швейный коворкинг, несколько производственных цехов, фото- и видеостудии для создания контента.

АКИ с 2020 года является ресурсным центром по развитию креативного предпринимательства и улучшению города силами креативных индустрий. Креативные индустрии сегодня — это особый сектор экономики Москвы, в котором работает более чем 106 тысяч организаций по таким направлениям, как мода, дизайн, арт, киноиндустрия, видеоигры, реклама, архитектура, и другим.

