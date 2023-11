Жилье, образовательный комплекс, гостиница: как реорганизуют участки на Псковской улице

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Неэффективно используемые участки на северо-востоке города реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующее решение опубликовано на сайте Правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Пять участков общей площадью 25,07 гектара, подлежащих редевелопменту, расположены по адресу: улица Псковская, владение 17. По проекту комплексного развития территорий здесь планируется построить около 516 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Объем инвестиций в реорганизацию площадок может составить свыше 119,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — не менее 5,5 миллиарда рублей. Благодаря реализации проекта будет создано более 10,9 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Участки находятся на пересечении МКАД и Лианозовского проезда, неподалеку от станций МЦД-1 Марк и Лианозово, а также станции метро «Алтуфьево». Сейчас там расположены устаревшие объекты, в том числе автосервисы, автомойка, магазины автозапчастей, заправка, склады, офисы, объекты торговли и недострой.

«Участки в районе Лианозово преобразуют по принципу сбалансированной застройки, сделав их привлекательными для проживания и работы. На одном из них планируется возвести около 114 тысяч квадратных метров жилья, благоустроить и озеленить придомовые территории, оборудовать спортивные и детские площадки», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что на других участках построят почти 402 тысячи квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов. В их числе образовательный комплекс из детского сада для 200 воспитанников и школы для 300 учеников, общественно-досуговый центр с физкультурно-оздоровительным комплексом, гостиница на 400 номеров, офисы, магазины, а также здания для подстанции скорой медицинской помощи, отдела МВД и ГБУ «Жилищник». На территориях обустроят проезды и организуют парковки.

В рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строят комфортное жилье, дороги, а также необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

