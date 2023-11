ГУУ принял участие в III Конгрессе молодых ученых

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 28 по 30 ноября в Парке науки и искусства «Сириус» проходит III Конгресс молодых ученых – одно из ключевых мероприятий Десятилетия науки и технологий в России. Ежегодно конгресс объединяет представителей научных и образовательных организаций, органов власти и бизнеса.

От Государственного университета управления в событии приняли участие ректор Владимир Строев, проректоры Мария Карелина и Артём Терпугов, директор Центра управления инжиниринговыми проектами Владимир Филатов, а также молодые учёные и преподаватели – члены Совета молодых ученых вуза.

Ключевая тема конгресса в этом году – «Пространство возможностей и развития». Участниками мероприятия стали порядка 5 000 человек из 25 стран. Для гостей конгресса была подготовлена насыщенная деловая и выставочная программа – сессии, круглые столы, лекции и мастер-классы, посвященные развитию научной и технологической сфер России.

В рамках деловой программы конгресса прошло открытое заседание Экспертного совета по вопросам международного образовательного и научного сотрудничества комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию.

Спикерами заседания стали ректор ГУУ Владимир Строев, первый заместитель председателя комитета Владимир Сипягин и секретарь Экспертного совета Виталий Гулый. Модератором сессии выступил председатель Экспертного совета Дмитрий Репников. Участники обсудили опыт международного сотрудничества в сфере образования и науки, развитие академической мобильности, создание условий для научно-технического сотрудничества, привлечение иностранных студентов и преподавателей, участие в международных грантах и проектах и интеграционные процессы в образовательной и научно-технической сферах стран-партнеров.

На площадке конгресса состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в сфере науки и технологий с привлечением молодых ученых между ГУУ, Экспертным советом при Комитете Государственной Думы по науке и высшему образованию по вопросам международного образовательного и научного сотрудничества и интеграции и ООО «ТМХ Инжиниринг». Совместная работа в рамках меморандума позволит выстроить взаимовыгодные отношения между образовательной организацией, представителями реального сектора экономики и представителями власти.

Владимир Строев и Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов подписали соглашение о партнерстве в рамках проекта «Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях».

ГУУ стал вузом-партнером АНО «Россия – страна возможностей», и уже в декабре на базе университета начнет работу Центр оценки и развития управленческих компетенций. В Центре студенты будут проходить диагностику и оценку ключевых качеств и «гибких» навыков, востребованных сегодня у работодателей. По результатам тестирования студенты смогут выстроить индивидуальную траекторию развития, а на основе результатов диагностики будет сформирован профиль студента, который будет отображаться в специальной базе для работодателей.

На конгрессе также было заключено соглашение о сотрудничестве ГУУ и Агентства инноваций города Москвы, которое предусматривает участие студентов университета в программах и проектах Агентства, проведение совместных мероприятий, направленных на стимулирования, развитие, поддержку и популяризацию инновационной деятельности в Москве.

На полях конгресса состоялась серия переговоров с потенциальными партнерами. В том числе обсуждались детали заключения соглашения с ЦНИИ робототехники и технической кибернетики. В планах – организация площадки для реализации проекта студенческого конструкторского бюро робототехники, реализация треков в инженерных классах и создание совместной лаборатории.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI