Гатчина благодарит ректора, преподавателей и студентов СПбГАСУ

Профессиональная деятельность старшего преподавателя кафедры дизайна архитектурной среды СПбГАСУ Алексея Перова поощрена благодарностью от руководства Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Соответствующий документ поступил в наш вуз на имя ректора Евгения Рыбнова.

Глава Гатчинского района, глава муниципального образования «Город Гатчина» Виталий Филоненко и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметили большую работу в рамках межфакультетского взаимодействия и участие студентов в разработке дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, реконструкции и приспособления объектов культурного наследия и исторических объектов Гатчины. Они выразили благодарность за помощь, активное сотрудничество и интересные студенческие проекты.

«Благодаря разработанным студентами дизайн-проектам 2022–2023 годов общественная территория микрорайона “Мариенбург” по улице 120-й Гатчинской дивизии в 2023 году победила в конкурсе по отбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году. Ещё по трём объектам культурного наследия есть понимание и интересные варианты их дальнейшего использования», – говорится в благодарности.

Виталий Филоненко и Людмила Нещадим выразили признательность и благодарность ректору СПбГАСУ Евгению Рыбнову за высокий уровень организации и участие преподавательского состава и студентов университета в решении проблем развития Гатчины, её благоустройства и улучшения архитектурного облика города. Они выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

