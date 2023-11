В СПбГАСУ завершилась конференция «Архитектура – строительство – транспорт – экономика»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Более 500 человек из 38 регионов России и зарубежья собрала LXXVII Международная научно-практическая конференция «Архитектура – строительство – транспорт – экономика». Наполненное плодотворными дискуссиями и содержательными докладами мероприятие, соорганизаторами которого выступили Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН) и Российская инженерная академия, прошло в СПбГАСУ 22 и 23 ноября.

В центре внимания участников находились архитектура и градостроительство, реставрация и сохранение архитектурного наследия; строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; новые материалы, конструкции и аддитивные технологии; цифровая трансформация строительства и жилищно-коммунального хозяйства; автомобильно-дорожный комплекс и интеллектуальные транспортные системы; экономико-правовое и экспертное обеспечение деятельности современного общества в условиях информатизации, цифровизации и высокотехнологичного развития.

Рашид Мангушев, профессор кафедры геотехники СПбГАСУ, выступил на пленарном заседании с докладом «Реконструкция фундаментов исторических зданий и их приспособление к современному использованию». По мнению профессора, существующие геотехнологии позволяют произвести усиление фундаментов зданий и сооружений – памятников архитектуры без нарушения их надземных конструкций. Проведению строительно-реставрационных работ должно предшествовать расчётное геотехническое обоснование проекта, учитывающее развитие дополнительных осадок как реставрируемого объекта, так и соседних сооружений. При производстве восстановительных и новых работ на объектах – памятниках архитектуры должно проводится научно-техническое сопровождение строительства на основе комплексного мониторинга.

Секция «Архитектура Севера». Выступает генеральный директор ООО «Архитектурная мастерская Мамошина» Михаил Мамошин

Михаил Мамошин, генеральный директор ООО «Архитектурная мастерская Мамошина», принял участие в работе секции «Архитектура Севера» и рассказал о формообразовании в архитектуре Арктики и Севера на примерах из практики своей мастерской. Так, на создание проекта историко-культурного и музейного комплекса им. И. С. Шемановского архитектора вдохновило традиционное жилище конической формы – чум. Разрабатывая застройку пешеходной зоны набережной Северной Двины в Архангельске, автор обратился к корабельной теме. Этот проект удостоился серебряной медали Российской академии архитектуры и строительных наук (2020 г.), Российской национальной премии «Хрустальный Дедал» – гран-при фестиваля «Зодчество-2018» и других наград.

Дмитрий Баранов, ведущий транспортный инженер ООО «ОТСлаб» (OTS Lab), выступил на секции «Развитие средств индивидуальной мобильности» с докладом «Микромобильность в прогрессивной транспортной системе на примере архитектурно-градостроительной концепции нового города в Сахалинской области». Автор предложил концепцию, в которой передвижение внутри города происходит в основном на электрическом и немоторизированном транспорте, не оказывающем вредного воздействия на человека и окружающую среду, доступном для широких слоёв населения и лиц с особыми потребностями, намного менее интенсивно изнашивающем дорожные покрытия, занимающем минимум пространства.

Активные виды мобильности, такие как велосипед, оказывают положительное влияние на состояние здоровья и физическую форму, что снижает расходы на здравоохранение и повышает производительность труда. Изменение структуры транспортного потока в пользу «лёгких» транспортных средств позволит уменьшить объёмы транспортной инфраструктуры и сократить негативное воздействие транспорта на среду. При этом не происходит резкого разрушения сформированных ранее транспортных стереотипов, сохраняется преемственность: возможность использования привычных видов транспорта, но с учётом мер по ограничению и постепенному снижению популярности полноразмерного личного автотранспорта. Таким образом, достигается поступательное движение к целям устойчивого развития.

Председатель совета Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали» Константин Мазеин отметил: многие считают развитие средств индивидуальной мобильности новой и малоисследованной областью. Есть немало направлений, в которых её можно развивать – и в плане инфраструктуры, и в плане влияния цветовых решений, использовать разные инструментарии. Секция дала хороший старт для междисциплинарного диалога, который в будущем обязательно продолжится. В ассоциации открыты для сотрудничества с исследователями из разных областей, изучающих вопросы мобильности.

Лев Задумкин, член совета Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали», ведущий системный администратор управления информационно-технологической инфраструктуры СПбГАСУ, секретарь секции, сообщил: «Мероприятие состоялось благодаря усилиям нашей ассоциации, Совета молодых учёных университета и Института безопасности дорожного движения СПбГАСУ, а также, конечно, благодаря участникам. На секции, помимо традиционных транспортных исследований, были представлены доклады в области политологии и брендинга (дизайна). В следующем году мы планируем расширить этот список, включив туда, как минимум, экологию и экономику, и провести уже отдельную конференцию (в том же составе соорганизаторов)».

