В Научной библиотеке открылась выставка кафедры управления проектом

29 ноября 2023 года в Научной библиотеке Государственного университета управления состоялась презентация Первой ретроспективной выставки научных трудов преподавателей кафедры «Управление проектом».

Открытие выставки прошло в рамках проекта «Кафедральные недели в Научной библиотеке», запущенного в сентябре этого года по инициативе советника при ректорате Сергея Чуева, который в свою очередь приурочен к 105-летию ГУУ.

Четыре института: Институт экономики и финансов, Институт государственного управления и права, Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций, Институт маркетинга – уже приняли участие в проекте. Прошли презентации семи кафедр университета: кафедры финансов и кредита, кафедры государственного и муниципального управления, кафедры управления в сфере культуры, кино, ТВ и индустрии развлечений, кафедры философии, кафедры маркетинга, кафедры бренд-менеджмента и кафедры рекламы и связей с общественностью.

29 ноября настал черед кафедры управления проектом. Ведь накануне празднования 105-ой годовщины ГУУ никак нельзя забывать о наследии преподавателей, внесших большой вклад в развитие научной школы управления вуза.

Кафедра «Управление проектом» была создана в 1996 году по инициативе доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Марка Разу. Теоретическим базисом при создании кафедры управления проектом послужили работы преподавателей кафедры «Организация управления в строительстве», которую в 1974 году также создал профессор Разу. В ходе реорганизации 1996 года кафедра «Организация управления в строительстве» была разделена на две кафедры: «Управление проектом» и «Управление бизнесом в строительстве».

Исторически считается, что методология проектного управления ведет свой отсчет от создания первых методик сетевого планирования и управления в строительстве (СПУ), появившихся в середине пятидесятых годов. Существенный вклад в развитие методологии сетевого планирования и управления внесли ученые Московского инженерно-экономического института, в том числе первые руководители кафедры организации управления в строительстве Олег Овсянников и Марк Разу. Они являются авторами ряда работ по применению методов СПУ в строительных организациях еще в 1960-х годах. В дальнейшем, после создания кафедры «Организация управления в строительстве», значительная часть трудов кафедры была связана с тематикой, которую в настоящее время относят к сфере проектного менеджмента: программно-целевое планирование и управление, управление сооружением масштабных строительных объектов и комплексов и прочие.

В экспозицию выставки включены работы преподавателей кафедры «Организация управления в строительстве», а также несколько работ ученых Московского инженерного-экономического института, которых Марк Разу считал своими учителями. На выставке представлено более 60 работ, охватывающих период с 1965 по 2023 год. Представлены ретро-издания и работы, отражающие современные направления проектного менеджмента.

В период подготовки выставки был существенно пополнен книжный раздел электронной базы знаний кафедры, на его основе была сформирована виртуальная экспозиция настоящей выставки, доступ к которой открыт на сайте кафедры.

В конференц-зале научной библиотеки состоялась презентация обновленной версии книжного раздела базы знаний кафедры и виртуальной экспозиции выставки, к экспонатам которой можно будет обратиться и после ее закрытия.

