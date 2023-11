В ГУУ откроется Центр оценки и развития управленческих компетенций

Source: MIL-OSI Russian Language News

29 ноября 2023 года на площадке III Конгресса молодых учёных в Сириусе Государственный университет управления и Президентская платформа «Россия — страна возможностей» подписали соглашение об открытии Центра оценки и развития управленческих компетенций на базе ГУУ.

По словам ректора вуза Владимира Строева, открытие Центра оценки компетенций позволит внедрить дополнительные образовательные программы. Также студенты смогут пройти диагностику своих лидерских и управленческих навыков, разработанную методологами АНО «Россия — страна возможностей».

«Мы вместе с Президентской платформой делаем, по сути, одно дело. Вуз занимается в основном классическим образованием, а теперь здесь появится ещё одна возможность для дополнительного образования», — отметил Владимир Витальевич.

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, который и сам является выпускником ГУУ, рассказал о программе открытия подобных центров:

«Мы провели опрос работодателей и определили 11 важнейших профессиональных компетенций для них, под эти компетенции разработали методологию тестирования и открываем центры оценки компетенций для студентов в вузах России. Сегодня университет управления открывает двери центра, поэтому студенты вуза теперь смогут пройти оценку и получить рекомендации по развитию».

Напомним также, что в рамках III Конгресса молодых учёных проходит Выездная школа научных лидеров, в которой принимают участие сотрудники ГУУ, доцент кафедры управления инновациями Денис Сердечный и директор центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий Владимир Ершов.

