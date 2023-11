Вышка на Конгрессе молодых ученых: нейровизуализация, популяризация науки и расширение БРИКС

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

© Фонд «Росконгресс»

Представители Высшей школы экономики продолжают участвовать в III Конгрессе молодых ученых, который проходит в Сочи в парке науки и искусства «Сириус». Подробности — в материале новостной службы «Вышка.Главное». Одна из сессий конгресса была посвящена перспективам междисциплинарных исследований мозга. Ее модератор, сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов, подчеркнул: рост технологий требует развития когнитивных способностей человека, которое невозможно без глубокого изучения работы мозга.

«Понимаем ли мы язык мозга?» — поинтересовался он у директора Центра биоэлектрических интерфейсов Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Алексея Осадчего. Работа интерфейса начинается с нейровизуализации, позволяющей отслеживать работу мозга. Без нее неинвазивное наблюдение оказывается недостаточно детальным из-за смешивания активности нейтронов на сенсорах. Нейровизуализация позволяет создавать технологии считывания информации и взаимодействия мозга с компьютером. «Мы развиваем методики, чтобы посмотреть, какие участки мозга взаимодействуют при выполнении определенной задачи. Знание сетей общения позволяет прогнозировать нейродегенеративные заболевания и их вероятное развитие», — рассказал Алексей Осадчий. Это дает возможность с помощью ЭЭГ определять зоны мозга с проявлением болезненной активности и деактивировать их с помощью неинвазивных методов. Нейроинтерфейсы помогут в терапии расстройств когнитивной деятельности, способны научить человека самостоятельно купировать проявления ослабления когнитивных функций. «Мы декодируем язык мозга, можем научить нейросеть распознавать, какие секторы отвечают за те или иные реакции, и это позволит продвинуться в понимании того, как работает мозг», — подытожил Алексей Осадчий.

Сессия «Наука большой страны: советский опыт управления» была посвящена обсуждению книги об истории науки в СССР. Модератор, директор Центра истории российской науки и научно-технологического развития РГГУ Евгения Долгова, призвала к объективному изучению советских практик управления наукой, их сильных и слабых сторон. «Как проверить стереотипы с применением статистических данных, можно ли верить им в исследованиях науки?» — обратилась она к директору Центра статистики и мониторинга науки и инноваций Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Екатерине Стрельцовой. Екатерина Стрельцова уверена: статистику можно использовать для анализа развития науки в СССР. Она меньше подвергалась манипуляциям, а сбор сведений по отдельным показателям шел непрерывно с 1920-х годов по устойчивой методологии, что позволяет получить сопоставимые данные за длительный период. «Я верю в статистику», — подчеркнула она. Статистика опровергает часть стереотипов о советской науке. Вопреки распространенным представлениям, большинство научных организаций, около 70%, относились не к академической, а к отраслевой науке. Другие стереотипы подтверждаются цифрами: к концу советского периода доля НИИ среди научных организаций по сравнению с предвоенным периодом выросла с 30 до 53%. Подкрепляется статистикой и утверждение о приоритетах СССР: около 50% научных работников в СССР изучали технические науки, а на 3-е место к 1970-м годам неожиданно вышли экономисты — их численность за 20 лет выросла в 17,5 раза.

Тему науки с точки зрения ее популяризации обсудили на сессии, посвященной практике реализации и поиску новых подходов к формированию федерального проекта «Популяризация науки и технологий». В ее работе принял участие шеф-редактор IQ.HSE Даниил Кузнецов. Он отметил, что главная задача популяризаторов науки и научных коммуникаторов в том, чтобы прививать в обществе научную культуру. Простые объяснения сложных вещей очень часто не работают. «Необходимо формировать научную картину мира у всех граждан», — полагает он. Специальная сессия была посвящена предстоящему в 2024 году председательству России в БРИКС. Модератор сессии, исполнительный директор Аналитического центра международных научно-технологических и образовательных программ Ирина Куклина, открывая заседание, назвала проректора НИУ ВШЭ Викторию Панову главным исследователем БРИКС.

Виктория Панова подчеркнула: несмотря на то что БРИКС существует с 2006 года, о нем и сегодня распространено много мифов. По ее мнению, БРИКС нельзя назвать организацией с четкой структурой, что иногда затрудняет выстраивание сотрудничества, но одновременно снимает проблемы сопротивления и косности бюрократии, а неформальные элементы объединения позволяют быстрее двигаться вперед. Виктория Панова назвала БРИКС воплощением идеи стратегического треугольника, высказанной видным российским политическим деятелем Евгением Примаковым. По ее мнению, создание объединения стало одним из этапов преодоления иллюзий о возможности сближения с Западом. В ходе диалога в середине 2000-х годов Россия осознала, что у нее больше общего с развивающимися странами, чем с Западом. В отличие от последнего, который требует от союзников четкого соблюдения «красных линий», деятельность БРИКС изначально основана на понимании равенства между собой и взаимном уважении. Виктория Панова подчеркнула: вопреки прогнозам западных экспертов о распаде БРИКС из-за отсутствия общих ценностей, объединение успешно работает, у него обнаружились фундаментальные ценности — взаимное уважение к суверенитету и стремление к более справедливому мироустройству. «Мы видим, как меняется жизнь наших людей и как мы добиваемся за 2,5 года целей, которых наши западные коллеги не могут достичь за десятилетия», — подытожила Виктория Панова.

