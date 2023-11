Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова – 30 июня в Научной гостиной на площадке Конгресса молодых ученых ректор МГУ академик В.А.Садовничий в формате «100 вопросов академику» встретился со студентами и молодыми учеными университета – участниками КМУ.

«Я рад вас видеть, рад видеть вас в начале научного пути. Я думаю, что впереди вы увидите еще много побед», – начал встречу Виктор Антонович и рассказал ребятам о начале своего научного пути.

Вел встречу председатель Совета молодых ученых МГУ, профессор факультета государственного управления Александр Воронов.

Отвечая на первый вопрос модератора, ректор обратившись к истории становления университета и вспомнив, как МГУ встретил свое 250-летие рассказал о том, что он ждет от приближающегося 270-летия Московского университета и торжественного заседания в Кремлевском Дворце, которое подведет итог большой программе праздничных юбилейных мероприятий: «Это грандиозное событие для страны. Университет — это не только образование. Университет – это Россия. Если бы не было Московского университета, и Россия была бы другой. Также как и Московский университет без России быть не мог. И я сейчас предложил включить 25 января в план Десятилетия науки и технологий.».

Совету молодых ученых в этом году исполнилось 55 лет. Это старейший СМУ в стране со своими традициями и практиками. От имени Совета Александр Воронов предложил учредить в Московском университете ежегодный мотивационный конкурс «Лучший молодой ученый». Виктор Антонович идею поддержал.

Димаш Акпан, студент магистратуры механико-математического факультета, попросил ректора создать в Астане, в филиале МГУ, в рамках расширения научной деятельности Московского университета в Казахстане научную лабораторию по фундаментальной и прикладной геометрии. В.А.Садовничий пообещал обсудить этот вопрос с учеными-геометрами мехмата.

Владимир Болдин, ассистент факультета политологии, задал вопрос о возможностях для молодых ученых преподавать и заниматься наукой в зарубежных филиалах Московского университета. Виктор Антонович отметил, что молодых ученых обязательно надо привлекать к работе в филиалах, чтобы они показывали пример студентам, что наука – это интересно, помогали растить научную элиту стран, в которых филиалы находятся.

Василий Попков, старший научный сотрудник Института искусственного интеллекта МГУ и НИИФХБ имени А.Н. Белозерского, отметил, что наука – это первая ступень создания продукта (его изобретение), Долина МГУ – это ступень вывода продукта на коммерческие рельсы, но существует еще и промежуточная ступень между фундаментальной наукой и бизнесом – стадия эксперимента и прототипирования. Он спросил у ректора о планах по созданию в университете кластера, в котором можно было бы доводить разработки до стадии, когда их можно уже передать в долину, в бизнес. По словам ректора, Долина – это мощный ресурс, где, по его мнению, можно реализовать подобный проект совместно с Советом молодых ученых на основе конкурсного отбора.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI