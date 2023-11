Вопросы науки и перспективы развития обсудили на Ученом совете ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

28 ноября 2023 года в Государственном университете управления состоялось заседание Ученого совета. В ходе работы говорили о выполнении планов, научных исследованиях, аспирантуре и омоложении профессорско-преподавательского состава.

Начали встречу с традиционного поздравления именинников месяца, которым ректор вручил памятные подарки, после чего перешли к вопросам повестки.

И.о. директора Института отраслевого менеджмента Галина Серебрякова проинформировала о предварительных итогах выполнения плановых показателей деятельности Института отраслевого менеджмента за 2023 год и перспективах развития Института на 2024 год.

«Плановые показатели приема успешно достигнуты по всем формам обучения. Наибольшую популярность у поступающих имела программа «Управление проектом». В следующем году институт открывает новую программу «Технологии транспортных процессов», которая позволит объединить инженерное и управленческое мышление», – отметила Галина Валентиновна.

Советник при ректорате Сергей Чуев проинформировал собравшихся о состоянии целевого показателя доли профессорско- преподавательского состава до 39 лет как по университету в целом, так по Институтам и кафедрам, а также вынес на рассмотрение Совета ряд предложений по достижению данного показателя.

«В 2024 году уровень показателя должен быть не менее 24%, а в 2025-26 гг – на уровне 26%. Для этого необходима слаженная системная работа не только по привлечению молодых преподавателей извне, но и формирование кадрового резерва ГУУ из студентов, аспирантов и молодых ученых, поддержка исследовательских проектов студентов, подготовка системы мотивации и стимулирующих мер, в том числе социального характера», – заметил Сергей Владимирович.

Ректор Владимир Строев поддержал предложения советника и подчеркнул важность достижения установленного показателя.

«Это один из основных показателей, которые необходимо достичь, чтобы претендовать на участие в программе «Приоритет 2030». И мы вполне способны сделать это путем целенаправленного системного развития университета. Сергей Владимирович курирует подготовку кадров для образовательных учреждений в рамках программы «Академический резерв», поэтому уверен, что он справится и с подготовкой кадрового резерва для ГУУ», – подытожил Владимир Витальевич.

Проректор Артем Терпугов рассказал о трансформации подхода к коммерциализации интеллектуальной деятельности ГУУ и внедрении результатов научной деятельности в производство, а также представил Положение об отделе аспирантуры. Также Артем Евгеньевич предложил в связи с экономией фонда бюджетных ассигнований на стипендиальное обеспечение увеличить размеры стипендий на декабрь 2023 года. Ученый совет поддержал это решение.

Проректор Дмитрий Брюханов предложил представить к награждению ведомственной наградой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации работника ГУУ – нагрудным знаком «Почетный наставник» – советника при ректорате, доцента кафедры статистики Института экономики и финансов Николая Михайлова.

