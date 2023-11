База знаний: как материалы «Электронного дома» помогают жителям столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В базе знаний платформы «Электронный дом» собрали все самые актуальные и полезные материалы для жителей московских многоэтажек. Здесь можно найти статьи, инфографику, шаблоны повесток для общих собраний собственников и многое другое.

Раздел «Вопросы и ответы» посвящен функциям и возможностям платформы. Здесь можно узнать, как передавать показания счетчиков и оплачивать счета, что такое гостевой доступ, как получать баллы за активность, устраивать опросы, собрания собственников и не только.

В разделе «Материалы для пользователей» размещены инструкции, листовки и плакаты, которые можно распространять среди соседей, вовлекая их в управление домом. С их помощью, например, можно оповестить жителей о предстоящем общем собрании собственников.

Базу знаний регулярно пополняют новыми материалами. Сегодня она насчитывает более 80 статей об управлении домом и тонкостях ЖКХ. Здесь есть инструкции на случай, если протекает крыша, материалы о сортировке мусора и борьбе с вредителями в доме. Можно узнать, чем капитальный ремонт отличается от текущего и многое другое.

К платформе уже подключено 99 процентов московских домов. Воспользоваться ее сервисами можно в мобильном приложении и на сайте. Для регистрации достаточно указать логин и пароль от учетной записи на портале mos.ru.

Платформа начала работу в ноябре 2020 года. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий Москвы. Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

