Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Отечественный бизнес адаптировался к санкциям и продолжает успешно развиваться. При этом Россия должна оставаться ключевым игроком мирового рынка, участвовать в формировании новых правил игры, разрабатывать альтернативные валютно-финансовые и платежно-расчетные системы. Об этом говорил президент Высшей школы экономики, глава РСПП Александр Шохин в своем выступлении на пленарном заседании Международного форума Финансового университета при Правительстве РФ «Россия и мир: новые стены или новые правила?».

Крупные российские компании адаптировались к санкциям и демонстрируют способность к развитию, отметил Александр Шохин. По его словам, опросы показали: бизнес пришел к пониманию, что «правила игры изменились навсегда, нет такого ожидания, что произойдет политическое урегулирование конфликта на Украине, санкции отменят, и мы придем к тому, что называется business as usual». Очевидно, что санкции будут отменяться очень медленно, «нам придется жить в новых условиях и участвовать в формировании новых правил, и здесь без России не обойтись». Бизнес четко зафиксировал свою позицию, которая состоит в том, что Россия должна оставаться игроком в глобальной политике и на глобальном рынке.

«Еще несколько лет назад мы столкнулись с тем, что старые правила игры стали разрушаться… С тех пор пошла фрагментация механизмов мировой экономики, мировой торговли, инвестиций, которая привела к обострению торговых отношений вплоть до торговых войн между США и Китаем. И вот тогда мы поняли, что начинают формироваться центры силы», — говорит Александр Шохин.

Президент Вышки констатировал, что в рамках «Деловой двадцатки» международный бизнес демонстрирует непредвзятость и готовность оптимальным образом выстраивать правила игры. В современных условиях БРИКС, АТЭС, G20 предстоит сформулировать новые правила, которые в максимальной степени будут ориентированы на партнерские отношения. Александр Шохин полагает, что «наше председательствование в БРИКС должно быть направлено на то, чтобы формировать правила игры внутри организации так, чтобы предложить альтернативные системы, и прежде всего валютно-финансовые и платежно-расчетные системы».

При этом важно соблюдать баланс и там, где это возможно, сохранять старые связи. В частности, по мнению президента ВШЭ, нужно реанимировать ВТО, добиться, чтобы глобальные механизмы заработали. Для этого необходимо «восстановление института урегулирования споров, который заблокирован уже несколько лет американской стороной». Если глобальные механизмы не заработают, это станет поводом создавать новые правила игры.

Говоря о национальной повестке, Александр Шохин заявил, что бизнес настроен на то, чтобы повысить определенность в налоговой политике. Деловое сообщество готово обсуждать с правительством вопросы повышения налога на прибыль при условии, что будут внятные, четкие и достаточно системные инвестиционные налоговые вычеты. Бизнес заинтересован в том, чтобы были понятные и постоянно действующие формульные решения. Надо также научиться считать все инвестиции — в территории присутствия компании и в социальные проекты, которые соответствуют критериям ESG. «Мы за то, чтобы была понятная конструкция с понятными вычетами, которые стимулируют инвестиции. Нам нужен инвестиционный рывок», — убежден президент Высшей школы экономики.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI