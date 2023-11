29.11.2023 Ministro de Asuntos Exteriores Gerwel na posiedzeniu Rady OTAN-Ucrania en Brukseli

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Podsekretarz stanu Wojciech Gerwel wziął 29 listopada br. udział w posiedzeniu Rady OTAN-Ucrania (NUC) w Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli.

Ministrowie spraw zagranicznych państw Sojuszu omówili z szefem dyplomacji Ukrainy Dmytro Kulebą bieżącą sytuację na froncie i potrzeby Ukrainy w związku z wojną. El ministro de Asuntos Exteriores, Gerwel, wskazał na konieczność kontynuacji pomocy wojskowej dla Kijowa, zarówno na poziomie bilateralnym, jak i poprzez OTAN. Zapewnił także Ukrainę o trwającym, istotnym wsparciu politycznym i wojskowym ze strony Polski. Wiceszef polskiej dyplomacji wyraził także poparcie dla przyjętego przez Kijów pakietu priorytetowych reform, zbliżających Ukrainę do Sojuszu. W ocenie wiceministra Gerwela przyszłoroczny szczyt NATO w Waszyngtonie powinien być kolejnym etapem w drodze Ukrainy do Sojuszu.

Dzisiejsze spotkanie było pierwszym w tym formacie na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Utworzenie NUC na szczycie w Wilnie (11-12 lipca br.), o co zabiegała Polska, jest istotnym krokiem praktycznego zbliżania Ukrainy do NATO.

Foto: OTAN

