Число самозанятых в Москве увеличилось на 271 тысячу с начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 2019 года в столице действует специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Воспользовавшиеся им граждане заработали уже 889,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На 1 ноября в столице работали 1,5 миллиона плательщиков налога на профессиональный доход — это 17 процентов от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. За 10 месяцев этого года их количество увеличилось на 271 тысячу человек. Общий доход московских самозанятых за время действия налогового режима превысил 889 миллиардов рублей, из них более 294 миллиардов рублей они заработали в январе — октябре 2023 года», — рассказал Владимир Ефимов.

Налог на профессиональный доход привлекает граждан, которые решили начать собственное дело и работать на себя, а также представителей малого бизнеса, пожелавших сменить налоговый режим. Его выбирают за простоту регистрации, автоматизированный процесс передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство.

За январь — октябрь 2023 года плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам 77,8 миллиона чеков — на 22 процента больше, чем годом ранее. При этом средний размер чека вырос на 12 процентов — до 3132 рублей.

Служба занятости населения активно поддерживает предпринимательские инициативы москвичей. В центрах «Моя работа» и «Моя карьера» созданы специальные программы для успешного бизнес-старта при поддержке наставников. Они позволяют пройти весь цикл создания собственного дела: от выявления предпринимательских способностей и выбора идеи до регистрации самозанятости, ИП или ООО и поиска первых клиентов.

Среди партнеров службы занятости в направлении развития предпринимательских инициатив более 50 организаций (крупнейшие маркетплейсы, интернет-магазины, банки, образовательные платформы).

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

