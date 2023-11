Финансовые новости: Стоимость активов под управлением УК превысила 18 трлн рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Рост портфеля наблюдался во всех ключевых сегментах деятельности управляющих компаний (УК). Около 80% квартального прироста обеспечило увеличение стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов (ПИФ) за счет рекордного притока средств пайщиков и положительной доходности фондов. Из-за положительной переоценки активов заметно увеличился портфель УК в сегменте доверительного управления, а также выросла стоимость резервов и собственных средств страховщиков, которые находятся под управлением УК. Объем средств негосударственных пенсионных фондов увеличился за счет купонов по долговым ценным бумагам и удорожания акций.

Нетто-приток средств ПИФ в III квартале составил 768,9 млрд рублей — это максимальное значение за всю историю наблюдений. Большую часть (85%) по-прежнему обеспечили закрытые ПИФ. Совокупная стоимость чистых активов ПИФ выросла на 14,2%, до 10,2 трлн рублей. Общее число пайщиков ПИФ в июле — сентябре увеличилось почти на 1 млн. В результате количество розничных пайщиков достигло 10 млн человек. Вознаграждение УК за 9 месяцев выросло до 69,5 млрд рублей. Более половины выручки сформировано вознаграждением от управления ПИФ. Доля вознаграждения за управление средствами негосударственных пенсионных фондов составила 22,8%, за доверительное управление — 15,8%, за управление средствами страховщиков — 1,7%. Более подробно читайте в «Обзоре ключевых показателей управляющих компаний» за III квартал 2023 года. Начиная с отчетности за III квартал на сайте Банка России впервые публикуются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности по управляющим компаниям с лицензиями на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, ценными бумагами. Для аналитиков теперь доступны следующие данные по управляющим компаниям: детализация по активам, обязательствам и капиталу;

детализация по видам доходов и расходов.

