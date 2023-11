Финансовые новости: Банк России уточнил подходы к оценке финансовой устойчивости профучастников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России разрешил профучастникам с 1 января 2024 года при расчете размера собственных средств учитывать облигации российских компаний, задействованных в проектах технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Они могут достигать 10% от общей стоимости активов, в случае если профучастник способствует продвижению таких облигаций на рынке в роли маркетмейкера и (или) андеррайтера.

В отношении этих же бумаг профучастники смогут использовать понижающие коэффициенты риска при расчете норматива достаточности капитала. Это будет стимулировать инвестирование в такие облигации. Кроме того, профучастники при расчете этих нормативов не будут учитывать заблокированные активы, распоряжение которыми ограничено из-за действий недружественных государств. Также их нельзя будет использовать для покрытия кредитных и рыночных рисков. Размер собственных средств рассчитывается ежемесячно по состоянию на последнюю календарную дату и должен быть не меньше минимального размера собственных средств, установленного Банком России для разных категорий профучастников. Норматив достаточности капитала рассчитывается ежемесячно как отношение величины капитала к рискам с учетом корректирующего коэффициента и должен поддерживаться постоянно. В случае наступления рисков профучастники должны возместить убытки клиентов за свой счет. С 1 октября 2022 года минимальное значение этого норматива составляет 8%. Фото на превью: Hankimage9 / Shutterstock / Fotodom

