У станций МЦД работает 18 перехватывающих парковок

Начиная с 2019 года у станций Московских центральных диаметров (МЦД) заработало 18 перехватывающих парковок. Водители могут бесплатно оставить на них автомобили, чтобы продолжить путь на городском транспорте. В этом году такой возможностью воспользовались более 60 тысяч раз.

«Благодаря перехватывающим парковкам водители все чаще выбирают для поездки более быстрый, экологичный и доступный рельсовый городской транспорт. По решению Сергея Собянина число перехватывающих парковок будет расти», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Этой осенью с открытием МЦД-3 и МЦД-4 в столице еще 10 парковок стали перехватывающими. Они находятся у станций Перово, Плющево, Выхино и Ховрино МЦД-3, а также Внуково, Толстопальцево, Мещерская, Чухлинка, Аминьевская и Минская МЦД-4.

Всего в городе работает уже более 90 перехватывающих парковок у станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и МЦД. Их количество будет расти по мере необходимости.

Перехватывающими парковками можно воспользоваться бесплатно с 05:30 до 02:00, если совершить не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД. При этом первый раз зайти в транспорт нужно на ближайшей станции. По возвращении на парковку следует подтвердить свои поездки на стойках выезда или в терминалах оплаты.

