Участники зарубежной стажировки посетили Национальный исследовательский центр Египта

27 ноября 2023 года продолжилась деловая программа стажировки российских специалистов в Арабской Республике Египет, стартовавшая 25 ноября.

День начался с посещения Национального исследовательского центра. Исполняющий обязанности президента НИЦ профессор Хуссейн Дарвиш познакомил стажеров с деятельностью организации, подходами к научным разработкам и их промышленному применению. НИЦ является одним из крупнейших научно-исследовательских центров в Египте по многим направлениям, включая химию, биологию, генетику, медицину, сельское хозяйство и занимается проведением фундаментальных и прикладных исследований в приоритетных секторах национальной экономики. Направления деятельности российских специалистов, представленных в докладах, в свою очередь, вызвали большой интерес у египетской стороны. В завершении встречи состоялся деловой обмен контактами, египетские коллеги пожелали стажерам плодотворной работы и подчеркнули заинтересованность в реализации будущих совместных проектов.

Далее состоялась встреча участников программы подготовки с председателем Ассоциации выпускников российских и советских вузов в Египте, директором Культурной программы Шерифом Хассаном Гедом на площадке Российского центра науки и культуры в Каире. Встречу в онлайн формате открыл директор ФБУ «Федеральный ресурсный центр» Алексей Бункин. Директор ФРЦ представил делегацию российских специалистов, проходящих стажировку в Египте, подчеркнул практическую значимость программы подготовки, способствующей повышению эффективности работы российских предприятий, достижению целей и задач предпринимателей, пониманию межкультурного аспекта страны стажировки, расширению рынка сбыта, поиску новых бизнес-партнеров и установлению деловых контактов, заключению соглашений о сотрудничестве. Алексей Сергеевич пожелал стажерам продуктивной работы и результативного завершения программы подготовки.

В рамках встречи участники стажировки представили свои компании, рассказали о целях, задачах и своих ожиданиях от сотрудничества с египетскими компаниями и организациями. Программа мероприятия дополнилась B2B встречами с представителями египетского бизнеса, которые были приглашены для знакомства и установления деловых контактов с российскими специалистами. Итогами этих встреч стали налаженные коммуникации, знакомство с российскими и египетскими брендами, установленные доверительные отношения между представителями российского и египетского бизнес-сообществ.

