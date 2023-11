Удобные тротуары и современные фонари: как проходит благоустройство возле кластера «Ломоносов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках первого этапа благоустройства возле кластера «Ломоносов» на западе столицы появились удобные тротуары и современные фонари. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году провели комплексные работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности флагманского кластера “Ломоносов”, который стал частью инновационного научно-технологического центра “Воробьевы горы”. С учетом пожеланий сотрудников кластера сделали удобные пешеходные маршруты и подъезды для транспорта, смонтировали энергоэффективное освещение. В границы работ первого этапа вошел Проектируемый проезд № 6453», — рассказал Петр Бирюков.

Старые опоры освещения демонтировали и на их месте разместили более 30 фонарей с энергоэффективными светильниками и почти 40 уличных торшеров.

Кроме того, обновили около 4,8 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах и почти 8,2 тысячи квадратных метров на проезжей части. Для автомобилистов организовали 120 парковочных мест, нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения. В районе кластера разбили 2,6 тысячи квадратных метров газона.

На втором этапе благоустройства, который пройдет в 2024 году, в зону работ планируется включить Проектируемые проезды № 1190 и 1194. Они соединят площадь возле университетской гимназии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова с улицей Светланова и Раменским бульваром. Это позволит создать удобные пешеходные пути и проезды к станциям метро «Ломоносовский проспект» и «Раменки».

