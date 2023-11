Увеличение лимфатических узлов на КТ в Москве поможет определить искусственный интеллект

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице начал работу новый сервис искусственного интеллекта (ИИ), который находит на компьютерной томограмме (КТ) органов грудной клетки увеличенные лимфатические узлы.

«Мы продолжаем активно внедрять нейросети в ежедневную практику московских врачей. Теперь сервисы искусственного интеллекта помогают распознавать увеличение лимфатических узлов на КТ органов грудной клетки. Внутригрудная лимфаденопатия чаще всего выявляется именно томографическими методами, поэтому технологии компьютерного зрения здесь выступают как незаменимый помощник врача-рентгенолога. Они обращают внимание специалиста на ключевые изменения и автоматически проводят измерения. Такие технологии позволяют сократить время диагностики и значительно повысить ее точность. Всего у нас в лучевой диагностике работают уже 56 сервисов по 29 клиническим направлениям. Благодаря этому, почти все компьютерные томограммы органов грудной клетки в Москве обрабатываются с помощью ИИ-сервисов», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

КТ органов грудной клетки — одно из наиболее распространенных видов лучевых исследований, они составляют около 30 процентов от общего объема видов лучевых исследований в медицинских организациях Москвы. Алгоритмы искусственного интеллекта цветом выделяют области патологий на компьютерной томограмме. Нейросеть автоматически выполняет измерения, необходимые рентгенологу для подготовки заключения, и составляет описание. Использование технологий компьютерного зрения в здравоохранении позволяет сократить время диагностики и повысить ее точность.

«В современной медицинской практике мы сталкиваемся с огромным разнообразием клинических и рентгенологических проявлений лимфаденопатии. Поэтому внедрение искусственного интеллекта в процесс диагностики играет ключевую роль. Используя его алгоритмы, мы можем значительно повысить точность и надежность диагностики», — отметил Юрий Васильев, главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения.

Эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение реализует Комплекс социального развития Москвы совместно со столичным Департаментом информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы. Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам.

