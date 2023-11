Трижды рекордсмены: как московские саксофонисты покорили жюри конкурса имени Адольфа Сакса в Бельгии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Воспитанники московских школ искусств и творческих колледжей — одни из самых талантливых в мире. За последний учебный год они завоевали 27 тысяч наград разного уровня. При этом каждый второй был участником международных конкурсов и фестивалей.

Еще один повод для гордости — победа саксофониста Дмитрия Пинчука, студента Московского государственного колледжа музыкального исполнительства (МГКМИ) имени Ф. Шопена, на восьмом Международном конкурсе имени Адольфа Сакса в Динане (Бельгия). Лауреатами смотра стали еще два представителя этого учебного заведения — Михаил Казаков (третье место) и Владимир Пецкус (шестое место). Все музыканты — воспитанники именитого саксофониста и педагога Никиты Зимина, который и сам выигрывал это соревнование.

Московские саксофонисты установили тройной рекорд: впервые этот престижный конкурс выиграл такой юный музыкант — Дмитрию Пинчуку всего 17 лет, впервые трое из шести финалистов представляли одну страну и впервые в финал попали трое учеников одного педагога.

Саксофонная «олимпиада»

Конкурс среди саксофонистов проходит раз в четыре года в бельгийском Динане — на родине изобретателя этого духового инструмента Адольфа Сакса. С 31 октября по 11 ноября за звание лучших исполнителей боролись и московские музыканты, отстаивая честь русской саксофонной школы. В результате у наших саксофонистов — победа и два призовых места. Кроме россиян, в финал вышли два представителя Японии и итальянец.

«Самое яркое впечатление — когда мы втроем вышли в финал. Брала гордость за нашего преподавателя, колледж и всю страну. Мы были уверены в своих музыкальных возможностях и подготовке, но понимали, что выйти в финал всем троим может быть очень непросто», — рассказывает выпускник колледжа Михаил Казаков, занявший третье место на конкурсе.

По словам Никиты Зимина, преподавателя МГКМИ имени Ф. Шопена и наставника юных саксофонистов, традиции и внутренняя политика конкурса оказались сильнее всех внешних обстоятельств.

«Не было никакого давления, ребятам дали высказаться в финале, за что мы очень благодарны. Организаторы показали, что главное для конкурса — вектор на творчество и на музыку», — подчеркивает педагог.

Финал проходил в кафедральном соборе Динана. Участники представляли на суд жюри и публики два произведения продолжительностью 40 минут: один из пяти концертов для саксофона (на выбор) и произведение бельгийского композитора Дирка Броссе, специально написанное для конкурса. Он сидел в жюри и лучшим интерпретатором выбрал Дмитрия Пинчука — кроме победы, молодой человек увез с собой еще и специальный приз финала.

«Финал стал для меня самым легким этапом, я не переживал вообще. Потому что для меня это был уже концерт, а не конкурс. Я чувствовал себя намного свободнее, чем в отборочных турах. Тогда мы играли в аудитории культурного центра, где ощущается конкурсная атмосфера», — говорит Дмитрий Пинчук.

На пути к вершине

О том, что поедут в Динан, музыканты узнали в мае этого года, после того как жюри путем слепого прослушивания отобрало 96 счастливчиков среди 256 заявок из 19 стран. На заочный этап все участники высылали записи с исполнением двух произведений: первой части Сонаты для альт-саксофона и фортепиано Дэвида Масланка и третьей части Концертино Жанин Руфф.

В Бельгии финалистам предстояло пройти два тура, чтобы добраться до финала. В первом музыканты играли три произведения общей продолжительностью 20 минут: транскрипции произведений Георга Филиппа Телемана и написанное для конкурса сочинение Жан-Дени Миша, современного французского композитора и саксофониста.

По его итогам во второй тур прошли лишь 18 участников, и там они уже представляли 40-минутную программу. Ее обязательной частью было произведение «Импульс» (Impetus) современного словенского композитора Нины Шенк. Она состояла в жюри, и по ее решению именно Михаил Казаков получил специальный приз за лучшее исполнение.

Не обошлось и без сложностей: концертмейстер, с которым готовили программу Дмитрий Пинчук и Владимир Пецкус, не смог поехать в Бельгию. Музыкантам пришлось за неделю до конкурса просить у организаторов о возможности сыграть со штатными концертмейстерами. К счастью, они вошли в положение и обоим участникам аккомпанировали достойные профессионалы.

Кроме победителя и лауреатов, в очном этапе конкурса принимали участие еще два ученика Никиты Зимина — выпускники колледжа Анастасия Коняева и Гиорги Джишкариани, но они не смогли пройти в финал.

Уникальный преподаватель и его методика

Никита Зимин, воспитавший талантливых саксофонистов, преподает в МГКМИ имени Ф. Шопена с 2015 года. Будучи выпускником Российской академии музыки имени Гнесиных и Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца, он и сам не раз выигрывал международные конкурсы, включая конкурс имени Адольфа Сакса. В 2010 году Никита Зимин стал его лауреатом, заняв второе место, а уже в 2014-м приехал, чтобы победить.

«Личный пример преподавателя — это лучшая технология для успешного воспитания юных музыкантов. Никита Зимин абсолютно уникальный наставник: он активный музыкант, известный в мире исполнитель», — говорит Елена Гудова, директор МГКМИ имени Ф. Шопена.

В этом году именитый педагог не только привез на конкурс своих учеников, но и стал членом жюри, о чем, по правилам конкурса, он не мог сообщать своим студентам — они узнали об этом только в Динане.

Свой успешный опыт музыкант теперь применяет в подготовке юных талантов. В методике преподавания Никита Зимин соединяет демократичную дружественную атмосферу и внеклассные мероприятия со строгой профессиональной дисциплиной. Такой подход приносит свои плоды.

Рецепт педагогического успеха Никиты Зимина — возможность приглашать на обучение лучших юных музыкантов из разных уголков России, куда он приезжает с концертами и мастер-классами в качестве президента Евразийской ассоциации саксофонистов, а еще богатый личный опыт участия в многочисленных конкурсах.

«Я рос на конкурсах как музыкант, знаю их изнутри. Понимаю, в каком эмоциональном состоянии находятся участники и как нужно готовиться. Ребята все делают сами, я их только корректирую», — рассказывает Никита Зимин.

Кроме того, педагог учит студентов не только филигранно исполнять чужие произведения, но и вносить свой вклад в развитие саксофонной музыки. Вместе они делают транскрипции произведений мировой классики, перекладывая скрипичную или фортепианную музыку для саксофона.

«Это помогает рекламировать академический саксофон, а также расширять свой репертуар. Я думаю, такое стремление есть у многих музыкантов. Это здорово, когда ты можешь адаптировать шедевры мировой классики для игры на своем инструменте. И конечно, хочется соответствовать уровню своего преподавателя, это тоже мотивирует», — делится Владимир Пецкус.

Не останавливаться на достигнутом

После триумфального выступления в Динане молодые люди уже думают о будущих конкурсах и концертах, понимая, что успех в Бельгии хоть и останется навсегда важной частью биографии, но нужно развиваться дальше.

Так, 21-летний Михаил Казаков, который уже выпустился из колледжа и учится на заочном отделении Версальской консерватории, планирует активно выступать с концертами.

«Мы были бы очень рады показать возможности академического саксофона на больших сценах в Москве, в России и по всему миру. Наша цель — популяризовать этот инструмент. Возможно, нам это удастся и через какое-то время репертуар саксофонной музыки станет настолько богат, что не нужно будет больше делать переложения», — говорит музыкант.

19-летний Владимир Пецкус, студент выпускного курса колледжа, достигнув мастерства, пробует сочинять собственные произведения. После Динана он приступил к подготовке к весеннему конкурсу Andorra Sax Fest — своего рода чемпионату мира среди саксофонистов. На этот раз музыкант планирует исполнить там свое же произведение.

А победитель конкурса Дмитрий Пинчук сейчас учится на третьем курсе колледжа. У него в планах — новые победы в конкурсах и концертные выступления, в том числе в составе квартета, организованного Никитой Зиминым.

«У нас на глазах создается история. Эти музыканты не только растут над собой, они поднимают планку российской исполнительской школы. У них это получается, потому что они любят свой инструмент. И конечно, добиться таких успехов было невозможно без личной ответственности и высочайшего уровня самодисциплины каждого из учеников», — резюмирует Елена Гудова.

