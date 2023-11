С начала 2023 года все жители 184 старых домов заключили договоры на новые квартиры

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С января 2023 года все жители 184 старых домов оформили документы на современное жилье по программе реновации. Ключи от новых квартир получили более 32 тысяч человек.

«С начала этого года все жители 184 старых домов завершили оформление необходимых документов и получили квартиры по программе реновации — это свыше 32 тысяч человек. Больше всего таких зданий находится на востоке столицы — 36, юго-востоке — 27 и 20 — в Новомосковском округе», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего с начала года к переселению приступили более 36 тысяч жителей. Ранее Мэр Москвы сообщил, что в столице ввели в эксплуатацию 280 новых домов по программе реновации.

Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что с начала реализации программы под заселение передали 259 новостроек. В современные квартиры переезжают или уже переехали 143,5 тысячи человек из 890 домов.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию домов здесь вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В 2022-м в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, в которых живет почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства подобраны во всех округах города максимально близко к домам, включенным в программу.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

