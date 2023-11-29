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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала года к переселению по программе реновации приступили жители 248 домов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Около 36 тысяч жителей из 47 районов столицы приступили к переселению по программе реновации в текущем году. Они переедут в квартиры с улучшенной отделкой в 40 новостройках», — отметил заммэра.

Он добавил, что программа реновации реализуется по принципу волнового переселения. На месте расселенных и снесенных старых домов строят комфортное и современное жилье. Сейчас так возводят уже 108 зданий.

«Важно не останавливать процесс расселения и демонтажа домов, поскольку от этого зависит выполнение намеченных планов по обеспечению переселения. Только с начала года объем расселенного жилого фонда достиг 186 домов, что превышает показатель за аналогичный период 2022 года», — добавил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

За все время реализации программы реновации началось переселение более 142,7 тысячи человек, которые получили письма с предложениями равнозначных квартир. Большая часть из них уже стали правообладателями нового жилья.

По словам Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максим Гамана, документы на новое жилье с начала этого года оформили более 32 тысяч человек. Остальные участники программы, получившие от города предложения равнозначных квартир, продолжают осматривать варианты и готовить документы.

Для удобства и экономии времени участники программы могут воспользоваться суперсервисом на портале mos.ru, с помощью которого можно записаться на осмотр квартиры и подписание договора, а также загрузить необходимые документы онлайн.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов квадратных метров до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В прошлом году в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства подобраны во всех округах города.

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