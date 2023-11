Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Студент ПИШ НГУ представил инновационные решения для производства икры и прошел в полуфинал лаборатории инноваций AGAMA Run.

Магистрант направления “Передовые инженерные решения для биотехнологии и медицины” ПИШ НГУ Бато Хандаев вместе со студентом ИТМО Данилом Маклаковым будет участвовать в полуфинале лаборатории стартапов от лидера российского рынка рыбы и морепродуктов.

Ребята стали участниками инкубатора Agama RUN. ГК “Агама” специализируется на переработке и продаже рыбной продукции, а инкубатор – это творчески адаптированная схема стартап-разработки в сфере пищевых технологий. Задача инкубатора – за 3 месяца пройти полный путь создания инновационного продукта питания от идеи до полки магазина.

Студенты разработали проект производства культивированной красной и черной икры с помощью биогенеза и биореакторов. То есть все стадии формирования икры проходят in vitro. Ребята даже обратились к знакомым из Анадыря за местной икрой, чтобы сравнить с полученным продуктом. По мнению участников, такая икра не только будет не отличаться по составу от оригинала, но и позволит сделать производство более экологичным. За короткий срок студенты разработали рецептуру и технологию производства,продумали упаковку и дизайн продукции, а также отработали решения для своего покупателя.

На этапе презентации ребята смогли в течение пяти минут представить свой проект и убедить организаторов в его коммерческом потенциале. Они вошли в число 12 команд, которые примут участие в полуфинале. Полуфинал лаборатории инноваций состоится 20 декабря в Москве, где команда представит свои проекты в готовом виде. У экспертов будет возможность оценить продукцию по вкусу, чтобы выбрать победителей, а также инвестировать в производство. Но до финала предстоит также много важной работы. Участники почти еженедельно проводят видеоконференции с трекером, экспертом в области создания продуктов, который сопровождает команду на всех этапах работы. В ходе программы команды проводят две промежуточные презентации для оценки прогресса и получения отзывов. Параллельно с этим команды работают над продуктом под руководством научного руководителя, проводят тестирования, исследуют различные версии и экспериментируют с дизайном упаковки.

Победители получат денежный приз и оплаченную поездку с командой на завод AGAMA в Мурманске или в Подмосковье.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI