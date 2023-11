Снегопад в столице начнется в ближайшие часы и продлится до середины завтрашнего дня

Source: MIL-OSI Russian Language News

В ближайшие часы в Москве начнется сильный снегопад, который продлится до середины завтрашнего дня. Ожидается метель, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, гололед. Суммарный прирост снега может составить до 10 сантиметров.

«В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Подготовлено необходимое количество резервных генераторов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц и магистралей. Коммунальная техника в круглосуточном режиме чистит дороги, а также проводит противогололедную обработку. Под особым контролем находятся тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, а также железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Для уборки города задействовано максимальное количество техники и дворников. Дополнительно привлечены силы 16 инженерных компаний, 12 тысяч специалистов и более 800 единиц спецтехники.

За всеми остановками общественного транспорта закреплены бригады ручной уборки для круглосуточной очистки подходов к ним. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.

Горожан просят быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, в непогоду не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Кроме того, по возможности перенести поездки на личном транспорте.

