Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В современном научно-образовательном мировом пространстве существует четыре уникальных университета, в которых соучредителями являются правительства двух стран: Россия — Армения, Россия — Беларусь, Россия — Кыргызстан и Россия — Таджикистан. На полях третьего конгресса молодых ученых в Сочи прошла дискуссия на тему вклада Славянских университетов в социальное и технологическое развитие стран постсоветского пространства. Одним из ключевых участников диалога стал Политех Петра Великого.

Эти университеты вносили и вносят свой вклад в подготовку кадров для экономик, в первую очередь, тех стран, где они расположены. В них действуют российские образовательные стандарты, присуждаются российские дипломы, которые признаются как в России, так и за рубежом. Для нас совершенно очевидно, что это в полном смысле слова совместные университеты. Для организации их работы должен быть применен, как считает Минобрнауки России, особый подход , — отметил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, который выступил модератором дискуссии.

В 2014 году СПбПУ подписал с РАУ (Армения) и БРУ (Беларусь) соглашения о стратегическом партнерстве , в рамках которых Политех стал выстраивать долгосрочный план работы. Проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев отметил, что стартом нового этапа сотрудничества можно определить 2021 год, когда Минобрнауки России сформировало для двух российских университетов — СПбПУ и СФУ — целевую поддержку в рамках государственного задания на «Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования». Определены целевые мероприятия, которые должны быть направлены на методическую и экспертную поддержку реализации четырьмя Славянскими университетами их программ развития. Дополнительное финансирование и связи вузов позволили быстро и эффективно запустить целый ряд совместных проектов по разным направлениям. Форматы работы выбирались не случайно, а на основе опыта и сформированного задела. С РАУ, который является классическим университетом, приоритетными областями являются: физика, электроника, нанотехнологии, телекоммуникации, биомедицинские технологии, экономические науки. С БРУ, как с техническим университетом, получили развитие такие направления как транспортные системы, интеллектуальные системы управления, техносферная безопасность, материаловедение. Получило развитие и гуманитарное направление — регионоведение.

«Нами уже накоплен колоссальный опыт. Чем сложнее задача, как известно, тем интереснее над ней работать. Конечно же, мы развиваем образовательное сотрудничество, огромное количество ДПО, совместные образовательные программы, научное сотрудничество, конференции, молодежное сотрудничество. Однако стоит понимать, что такой необычный проект, как межгосударственное образовательное учреждение имеет также определенные сложности в реализации, которые мы и должны учесть, — подчеркнул Дмитрий Арсеньев. — Поэтому, конечно же, для этих четырех совершенно уникальных структур нужно вводить какие-то изменения в законодательство, иначе мы будем буксовать».

Важным направлением научного сотрудничества с РАУ и БРУ является работа с аспирантами. Ведущие профессора СПбПУ, РАУ и БРУ вовлекают их в свои исследования и осуществляют руководство или экспертное сопровождение диссертационной работы. Дмитрий Арсеньев, отметил, что Славянские университеты создавались в первую очередь для студентов, для развития интеграционных процессов, партнерства и совместного бизнеса.

Мы понимаем ценность такого молодежного взаимодействия и поэтому совместно с коллегами из РАУ и БРУ уже с 2021 года запустили ряд соответствующих инициатив. Например, акселератор студенческих сообществ, в рамках которого студенты, аспиранты и молодые ученые обсуждают различные инициативы и их возможную практическую реализацию , — сказал Дмитрий Германович.

На встрече присутствовали ректоры Славянских университетов Эдвард Сандоян (РАУ), Денис Фомин-Нилов (КРСУ). Оба отметили особый статус университетов и выделили ряд вытекающих из этого задач, в том числе вопросы финансирования, которые необходимо решать.

Политех продолжает развивать сотрудничество со Славянскими университетами. В этом году, в рамках визита Эдварда Сандояна в СПбПУ с РАУ была подписана дорожная карта совместной деятельности , а на праздновании 30-летия КРСУ — договор о научном и образовательном сотрудничестве .

Сегодняшняя встреча — это элемент системного подхода к выстраиванию новой политики по развитию наших совместных университетов. Научно-образовательное сотрудничество отвечает интересам наших стран, интересам людей, которые учатся и работают в славянских университетах, интересам, в конечном итоге, наших народов , — подытожил Константин Могилевский.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI