Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы

Газовому хозяйству Москвы исполнилось 158 лет. Благодаря профессионализму и слаженным действиям специалистов этой отрасли в домах миллионов горожан тепло, светло и уютно, а столичные предприятия работают бесперебойно. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

«Чтобы газовая инфраструктура оставалась надежной и безопасной, за последние годы реконструировали 1,5 тысячи километров сетей, внедрили цифровую модель управления газораспределительным комплексом и создали собственное производство газового оборудования», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Сейчас идет работа над созданием современной системы газоснабжения в ТиНАО. Столичные газовики также участвуют в восстановлении энергетической инфраструктуры, ремонтируют жилые дома, детские сады и другие социальные объекты в Донецке и Луганске.

Сергей Собянин поблагодарил сотрудников Мосгаза за их работу. Особую благодарность он выразил ветеранам газового хозяйства столицы, многие из которых стали основателями трудовых династий предприятия.

