Сергей Собянин рассказал о новом стандарте московских городских вокзалов

Создание и развитие Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) — крупнейший проект в транспортной сфере столичного региона. Он включает и новые маршруты, и поезда, и выгодные тарифы, и новое расписание. Кроме того, на смену привычным пригородным платформам пришли московские городские вокзалы. Первый шаг к формированию их стандарта был сделан во время строительства МЦК. Сегодня на нем и четырех Московских центральных диаметрах работает уже 79 вокзалов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«Главные преимущества нового стандарта — быстрая и комфортная пересадка на другие виды транспорта с помощью эскалаторов и лифтов, по теплым переходам или под навесами, защищающими от снега и дождя», — написал Мэр Москвы.

Московскими городскими вокзалами удобно пользоваться. Их инфраструктура приспособлена для всех пассажиров — с детьми, багажом, велосипедами и самокатами, а также для маломобильных и пожилых людей. Навигация на вокзалах интуитивно понятна: там размещены схемы со всеми пересадками, таблички с номерами выходов со станций, названиями крупных улиц и достопримечательностей. Благодаря этому легко найти путь к музею, театру или парку. Кроме того, установлены табло с расписанием ближайших поездов.

«И — что очень важно — вокзалы наземного метро преображают окружающее пространство. Если раньше территории у железнодорожных платформ воспринимались как холодные и неуютные места, то сегодня на московских городских вокзалах можно купить стаканчик вкусного и ароматного кофе», — отметил Сергей Собянин.

По числу городских вокзалов среди диаметров лидирует МЦД-4. К его открытию специалисты обновили все станции Калужского направления и с нуля построили на соединительной ветви новые вокзалы — это станции Поклонная, Тестовская и Кутузовская.

При этом на Кутузовской впервые была организована прямая пересадка на МЦК. Здесь же можно пересесть и на Филевскую линию. А городской вокзал Площадь Трех Вокзалов объединил сразу две станции метро, МЦД-2, МЦД-4 и наземный городской транспорт.

В будущем московских городских вокзалов станет еще больше.

«Сегодня мы с “РЖД” ведем строительство Петровско-Разумовской МЦД-1 и Митьково МЦД-3. Продолжается реконструкция Беговой МЦД-1 и Рижской, которая в будущем объединит второй, третий и четвертый диаметры. Постепенно стандарт московского городского вокзала будет распространен на большинство станций наземного метро», — сообщил Мэр Москвы.

