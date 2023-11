Сергей Собянин рассказал об обновлении мостов через Москву-реку

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 2012 года в столице капитально отремонтировали 10 пешеходных и автомобильных мостов, соединяющих берега Москвы-реки. В их числе памятники истории и культуры — Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Мосты — важные инженерные объекты для столицы. Зачастую они еще и настоящие произведения искусства», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина

В этом году специалисты провели текущий ремонт на девяти сооружениях, капитальный — на двух, а еще на 34 заменили деформационные швы. Так, в числе недавно отремонтированных 1-й Бауманский мост через Серебряно-Виноградный пруд на территории музея-усадьбы «Измайлово».

Кроме того, сейчас завершается капитальный ремонт Лихачевского моста через реку Лихоборку в Головинском районе. Также идет реставрация моста имени 1905 года: на нем предстоит заменить ограждения и привести в порядок исторические архитектурные элементы.

В 2023 году открыли движение по трем автомобильным мостам. Среди них мост через затон Новинки на территории бывшего завода имени Лихачева. Сооружение связало Симоновскую набережную с Южнопортовым районом и разгрузило участки Третьего транспортного кольца.

Всего за 12 лет в городе построили 31 автомобильный мост — например, Карамышевский мост, который пересекает канал имени Москвы и входит в состав Северо-Западной хорды, и переправу через реку Сходню.

«В планах на ближайшие несколько лет — возвести еще семь автомобильных и семь пешеходных мостов», — добавил Сергей Собянин.

