Сделать первый шаг: как преодолеть сомнения и записаться в проект «Московское долголетие»

Эксперты Института долголетия выяснили, какие факторы мешают горожанам старшего поколения вступить в проект «Московское долголетие». Одной из основных проблем опрошенные назвали страх сделать первый шаг. Комплексное исследование целевой аудитории провели к пятилетию проекта. В числе популярных ответов — стеснение, страх перед кардинальными изменениями в жизни, нежелание ассоциировать себя с социальной группой пожилых людей и пенсионеров.

«“Московское долголетие” растет и меняется, а для того, чтобы проект мог отвечать запросам москвичей старшего поколения, важно получать от них обратную связь. Исследования показали, что представители целевой аудитории проекта часто испытывают страх так называемого первого шага. Он во многом обусловлен тем, что в старшем возрасте все новое воспринимается настороженно. Именно это зачастую становится препятствием на пути к активной жизни, которую дает москвичам проект “Московское долголетие”. Важно помочь своим старшим родственникам совершить этот шаг. Например, воспользоваться обновленным сервисом на портале mos.ru и самостоятельно записать их на занятия проекта или вместе прийти в ближайший центр московского долголетия. Оказавшись однажды в проекте, практически никто не возвращается к прежней жизни, в которой самые распространенные развлечения — это поход по магазинам или просмотр телевизора», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

О том, как преодолеть страх, рассказала Наталия Махно, психолог и преподаватель проекта. По ее мнению, если человек уже принял решение, то не нужно откладывать его реализацию. Помимо этого, психолог отметила, что не следует бояться менять направление, если занятия не приносят удовольствия. Не понравились танцы — идите на рисование, посещайте образовательные лекции, спортивные занятия, и так, пока не появится хобби, которое помогает чувствовать себя лучше физически и морально.

В проекте «Московское долголетие» каждый горожанин старшего поколения может найти что-то для себя. Для участников открыто более 13 тысяч групп по разным направлениям, среди которых спорт, творчество и образование. Москвичи могут получать новые знания и навыки благодаря профессиональным педагогам, а также создавать клубы по интересам и присоединяться к существующим. Они действуют более чем в 100 центрах московского долголетия.

За время работы «Московского долголетия» уже более 530 тысяч горожан старшего поколения сделали первый шаг и изменили свою жизнь. По итогам исследования 96 процентов участников проекта считают, что участие в нем способствует повышению их качества жизни, а 97 процентов опрошенных уверены, что в зрелом возрасте можно получать новые знания и навыки.

Записаться на занятия проекта можно на сайте mos.ru, в центрах госуслуг «Мои документы», по телефону: +7 495 870-44-44 или при личном обращении в ближайший центр московского долголетия.

Тем, кому не хватает мотивации сделать первый шаг, поможет ролик, снятый с участием активистов проекта «Московское долголетие».

