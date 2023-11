«Роснефть» и Ульяновская область в рамках выставки «Россия» подписали Меморандум о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» и Агентство по туризму в Ульяновской области в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ подписали Меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на стимулирование спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Ульяновской области, объектов заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса сети АЗС «Роснефть».

Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на сети «АЗС «Роснефть», является одним из приоритетов Компании. Это способствует развитию внутреннего автомобильного туризма, так как розничная сеть Компании является крупнейшей в России не только по географическому покрытию и количеству заправочных станций (около 3 000 АЗС в 61 регионе страны), но и одним из лидеров по узнаваемости и качеству топлива.

«Роснефть» и Агентство по туризму Ульяновской области уже разработали четыре туристических автомаршрута по территории региона: «Берег историй», «Горы и степи», «Долина Волжского моря» и «Живописный край». Автомаршруты предлагают путешественникам познакомиться с местными традициями, удивительной природой и культурным наследием региона. Например, полюбоваться на бескрайнюю Волгу, открыть тайны юрского периода в геопарке «Ундория», посетить национальный парк «Сенгилеевские горы», почувствовать энергию ветра на промышленном ульяновском ветропарке, побывать в музее Василия Зуева — одного из виднейших художников ювелирной фирмы Фаберже, расписчика миниатюр на знаменитых пасхальных яйцах для царской семьи Романовых, или вдохновиться малой родиной известного живописца А.А. Пластова с восхождением на Никольскую гору. А отдохнуть в пути можно на АЗС розничной сети «Роснефть».

В ближайшее время туристические маршруты будут интегрированы спецпроект «Роснефти» и ее партнеров – информационно-сервисную платформу для автопутешественников «Горизонты России: Поехали с нами».

В рамках подписанного Меморандума «Роснефть» и Ульяновская область договорились о проведении совместных мероприятий, направленных на повышение общего уровня комфорта туристов на территории туристических объектов региона, а также на объектах придорожного сервиса, в том числе на АЗС «Роснефть».

Ранее Компания уже подписала соответствующие меморандумы с Комитетом по туризму города Москвы, а также с Управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. Кроме этого, «Роснефть» реализует ряд региональных проектов, направленных на развитие автотуризма в субъектах присутствия. Презентованы совместные туристические маршруты, пролегающие через инфраструктуру АЗС «Роснефти» в Тульской, Воронежской и Архангельской областях.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно» – такое же, как и на АЗС Компании по всей России. В кафе все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

29 ноября 2023 г.

