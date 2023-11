Приглашаем на Всероссийскую научно-практическую конференцию «Государство, власть, управление и право»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

6 декабря 2023 года в Государственном университете управления пройдет XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Государство, власть, управление и право».

Участниками встречи станут руководители государственных служб, политические деятели, представители государственных и некоммерческих организаций, бизнес-сообщества и профессиональных ассоциаций, правоведы, ученые, преподаватели и аспиранты ведущих вузов России, а также студенты старших курсов бакалавриата и магистратуры.

Цель проведения конференции – обсуждение современных тенденций и лучших практик государственного и муниципального управления, формирования и реализации публичной политики и правового обеспечения управления социально-экономическими и политическими процессами в современном российском обществе.

В рамках мероприятия пройдет пленарное заседание, модераторами которого станут советник при ректорате ГУУ, и.о. заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Сергей Чуев и заведующий кафедрой государственного управления и политических технологий Николай Омельченко.

Продолжат работу конференции пять тематических секций и круглый стол «Требования к профессиональной подготовке государственных служащих и современная кадровая политика в системе государственной службы России».

Секция 1: Проблемы государственного управления и публичной политики в России и в мире.

Секция 2: Проблемы регионального и муниципального управления в современной России.

Секция 3: Государственная миграционная политика и управление миграционными процессами: отечественный и зарубежный опыт.

Секция 4: Новации в российском праве.

Секция 5: Человек, общество и государство: трансформация отношений.

По результатам работы конференции будет опубликован сборник материалов.

С подробной информацией об участии можно ознакомиться в Информационном письме.

Конференция «Государство, власть, управление и право» – ежегодная научная дискуссионная площадка, организуемая Институтом государственного управления и права и кафедрой государственного управления и политических технологий в тесном сотрудничестве с Финансовым университетом при Правительстве РФ, Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Московским государственным университетом управления Правительства Москвы им. Ю.М. Лужкова, Московским гуманитарным университетом и рядом других вузов, в фокусе исследования которых находятся проблемы государственного управления и публичной политики.

Информационное письмо

