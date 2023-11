Преподаватели СПбГАСУ представили свои научные разработки на отраслевой конференции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сергей Ланько, Алексей Краев, Андрей Краев и Яков Пронозин в лаборатории СПбГАСУ

Преподаватели кафедры геотехники СПбГАСУ Сергей Ланько и Андрей Бояринцев выступили с докладами на отраслевой конференции «Нефтегазовая инфраструктура на многолетнемёрзлых грунтах», состоявшейся в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете с 22 по 24 ноября.

В своём докладе Сергей Ланько поднял тему особенностей численного моделирования многолетнемёрзлых грунтов, в частности, необходимости учёта аэродинамических параметров зданий и перехода к трёхмерным цифровым моделям геологической среды.

«На конференции присутствовали многие известные специалисты из производственных и академических организаций. Поэтому актуальная тема моего доклада вызвала профессиональный интерес. Учёт аэродинамических параметров зданий и переход к трёхмерным цифровым моделям геологической среды позволят более точно прогнозировать температурный режим грунтового основания и интегрировать геологические изыскания в технологии информационного моделирования объектов», – пояснил Сергей Владимирович. Андрей Бояринцев представил на конференции свою разработку – модифицированное покрытие стальных и композитных свай. «На конференции моими изобретениями заинтересовались представители компании “Россети”, которая осуществляет проекты в сфере энергетики в Арктике. Сейчас мы проводим совместные исследования с СПбПУ и “Газпромнефтью” по моим разработкам. По результатам исследований будет разработана технология композитных свай, которая будет использоваться при строительстве объектов нефтедобывающих промыслов “Газпромнефти”», – рассказал преподаватель.

Доклады спикеров конференции слушали студенты магистратуры кафедры геотехники СПбГАСУ Анастасия Мясникова и Ярослав Смышляев.

Анастасию Мясникову заинтересовали все выступления, так как докладчики не просто подняли актуальные проблемы, а предложили новые подходы, продемонстрировали новейшие разработки в сфере строительства на грунтах многолетней мерзлоты (ММГ).

«Конференция позволила познакомиться с учёными и организациями, которые заинтересованы в развитии регионов с ММГ, найти партнёров, обменяться опытом. Было интересно слушать доклады в секциях проектирования дорог, фундаментов и термостабилизации грунтов. Узнала много нового для себя, подметила направления, в которых можно вести исследования. Также мы побывали в лабораториях Политехнического университета, где нам продемонстрировали оборудование для исследования коррозии и износостойкости металла», – рассказала Анастасия Мясникова.

Доклады, посвящённые технологиям термостабилизации грунтов в северных регионах, вызвали особый интерес у Ярослава Смышляева.

«В условиях глобального потепления развитие этой технологии может спасти километры дорог и множество зданий. Однако имеется ряд нерешённых проблем и задач, которые требуют дальнейших исследований, поэтому тема продолжает быть актуальной», – уточнил Ярослав.

Свои профессиональные компетенции представители СПбГАСУ подтвердили в ходе научно-популярного квиза (викторины). Они выступили в составе команды, в которую также вошли сотрудники ПАО «Газпромнефть» и Центра изучения Арктики ПАО «Норильский никель», заняв второе место.

По словам Сергея Ланько, на конференции также была организована секция по образованию, где поднимались вопросы совершенствования учебного процесса в вузах. Так, преподаватели СПбГАСУ и директор образовательной программы «Геотехника в криолитозоне», представитель Тюменского государственного университета (ТГУ) Надежда Молокитина рассказали о намерении запустить сетевое взаимодействие – обмен студентами между вузами.

«На мой взгляд, это перспективное сотрудничество, так как в нашей стране создана хорошая школа в области подготовки специалистов в нашей сфере», – считает преподаватель.

Надежда Молокитина и представители Тюменской геотехнической школы из ТГУ Яков Пронозин, Алексей Краев и Андрей Краев уже посетили механическую лабораторию, архитектурные мастерские, новую мастерскую кафедры рисунка и геотехническую лабораторию СПбГАСУ.

