Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 28 по 30 ноября в Санкт-Петербургском конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» проходит Международный форум-выставка «Российский промышленник». Политехнический университет — постоянный участник Роспрома, и в этот раз представил на стенде свои новейшие и актуальные для современной промышленности разработки, а также музейные редкости, представляющие достижения научной мысли прошлых лет.

В день открытия форума стенд Политеха посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Российского союза промышленников и предпринимателей, Почётный доктор СПбПУ Александр Шохин , заместитель министра торговли и промышленности РФ Михаил Иванов, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

Ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской и молодые учёные Политеха рассказали гостям о передовых технологиях вуза: 3D-печати металлом, сварке трением с перемешиванием, защите водных ресурсов в мегаполисе «Фильтр ФОПС». Посетители стенда увидели лучшие разработки политехников: автоматизированное рабочее место оператора в защищённом кейсе с ноутбуком и дополнительным монитором, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «СпрутМ/Octopus-M», безэкипажный катер «Морена», морской образовательный робототехнический комплекс «Бублик-Пи», роботизированный комплекс для проволочного электродугового выращивания, прототип электростимулирующего устройства для лечения ран. Привлекла внимание и любопытная разработка из далёкого прошлого — факел Московской олимпиады 1980 года. Его изготовили на заводе имени Климова, а проектной группой, состоящей, в основном, из выпускников Политеха, руководил тоже политехник Борис Тучин.

Деловая программа форума в этом году включала несколько мероприятий, посвящённых науке и её связи с промышленностью. Ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской провёл круглый стол «Роль Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук в развитии экономики Санкт-Петербурга в условиях новых вызовов».

Решение о создании регионального отделения в Санкт-Петербурге было принято на Общем собрании РАН в сентябре 2022 года. 17 мая 2023 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук. В июне президиум РАН утвердил кандидатуру Андрея Рудского на пост председателя отделения на срок до избрания. А 24 октября на общем собрании Андрей Иванович был избран председателем.

«Я признателен петербуржцам — членам Академии наук, которые очень ответственно и сплочённо подошли к работе по формированию нашей академической команды. Я встречал только доброжелательное отношение и готовность помочь, — рассказал участникам круглого стола Андрей Рудской. — На прошлой неделе мы провели заседание президиума, решили ряд организационных вопросов и самое важное — создали пять объединённых научных советов, которые будут взаимодействовать друг с другом».

Андрей Иванович представил советы и их руководителей. Совет по прикладным наукам и технологическому развитию промышленности возглавил научный руководитель концерна «Электроприбор» академик РАН Владимир Пешехонов; совет по естественным наукам — директор физико-технического института им. А. Б. Иоффе член-корреспондент РАН Сергей Иванов; совет по агробиотехнологиям и продовольственной безопасности — бывший ректор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины академик РАН Анатолий Стекольников; совет по социальным и гуманитарным наукам — научный руководитель Института лингвистических исследований РАН академик РАН Николай Казанский; совет по наукам о жизни (сюда входят медицина, биология, физиология и др.) — ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова академик РАН Сергей Багненко.

Руководители советов также выступили на круглом столе и рассказали о значении и потенциале представляемых ими наук в деятельности Санкт-Петербургского отделения РАН, их влиянии на экономику и общество, их вкладе в развитие города и страны.

Владимир Пешехонов отметил принципиальную вещь — советы не будут удалены друг от друга, они все будут взаимодействовать, и благодаря такой синергии деятельность Санкт-Петербургского отделения РАН должна стать максимально эффективной.

Об основных направлениях деятельности и перспективах Санкт-Петербургского отделения РАН Андрей Рудской рассказал также на пленарном заседании «Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке». Открывая заседание, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов назвал создание в Северной столице отделения РАН наук важнейшим событием: «Это для Петербурга и в целом для российской высшей школы и науки более чем справедливый шаг».

Андрей Рудской добавил, что это так же поклон и память выдающемуся учёному и человеку, Нобелевскому лауреату, академику РАН Жоресу Ивановичу Алфёрову, который приложил много сил для открытия в Санкт-Петербурге отделения Академии наук.

«15 лет мы добивались, чтобы восторжествовала правда, чтобы Петербург имел своё академическое общество, объединяющий и координирующий научные разработки центр,— рассказал Андрей Рудской. — Теперь наступил новый этап в научно-образовательной деятельности города. Именно мы должны генерировать смыслы и ставить перед собой задачи, видя запросы общества и экономики. Необходимо координировать не только фундаментальные и поисковые исследования, но и формировать программы технологического развития, в том числе городов и страны. Мы не позиционируем себя как отделение, занимающееся только региональной наукой. Мы должны определить механизмы внедрения академических научных результатов в промышленность, медицину, социальную сферу, стать драйвером развития города и области».

Также на стенде СПбПУ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Международного научного центра адаптационной, восстановительной и курортной медицины. Организации будут взаимодействовать в области научно-технической, инновационной, информационно-аналитической, экспертной деятельности, связанной с развитием в Российской Федерации высоких технологий охраны здоровья и здоровьесбережения. Документ подписали ректор Политеха Андрей Рудской и президент научного центра академик РАН Александр Разумов.

На форуме «Российский промышленник» Высшая школа общественных наук Гуманитарного института СПбПУ организовала панельную дискуссию «Гуманитарные вызовы цифрового мира». Эксперты из Политеха, НИУ ВШЭ, ИТМО, МИСиС и «Силовых машин» обсудили изменяющиеся требования к выпускникам технических вузов. Основной темой разговора стал всё более востребованный гуманитарный вклад в «портфель компетенций» технических специалистов, без которого невозможно развитие креативности, производство инноваций и создание образа будущего в современном мире.

Современный мир стремительно меняется, и становится очевидным то, что человеческая цивилизация находится в переходном периоде к новой парадигме общественной жизни. Цифровая среда обнажает проблемы социального и гуманитарного порядка. В этой связи требования современного рынка труда к специалистам, в том числе выпускникам инженерных специальностей, тоже меняются, предъявляя новые запросы не только к их компетентности, но и к умению нестандартно решать задачи, прогнозировать риски и видеть открывающиеся горизонты. Для того, чтобы быть изобретателем-творцом, необходимо понимать и контекст производства инноваций, и социальные эффекты от их внедрения, чтобы человечество в результате не оказалось вторичным по отношению к новым технологиям, в том числе к искусственному интеллекту , — подчеркнула модератор дискуссии, директор Высшей школы общественных наук Гуманитарного института СПбПУ Анастасия Лисенкова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI