Поддержим команду «14/35» на Кубке чемпионов КВН

4 декабря в 18:30 в ММЦ «Планета КВН» состоится финал Центральной лиги Москвы и Подмосковья, в котором примет участие Творческое объединение «14/35», представляющее Государственный университет управления.

Весь сезон 32 команды из таких регионов России как Новосибирск, Тюмень, Саранск, Омск, Владикавказ, Тамбов, Москва и другие, состязались за главный приз – чемпионский кубок и поездку в Сочи на XXXV фестиваль команд КВН «КиВиН» в городе Сочи. И опытная команда из ГУУ, уверенно выигравшая свой полуфинал, имеет все шансы на победу.

Кроме того, в этом году финал главной столичной лиги пройдёт в рамках отборочного этапа проекта «Кубок чемпионов КВН», где главный приз за победу составляет 1 000 000 рублей! Всего в рамках проекта «Кубок чемпионов КВН» участие примут более трехсот команд Клуба весёлых и находчивых из 50-ти регионов России.

В связи с этим нашей команде поддержка необходима вдвойне. Билетов в свободном доступе уже не осталось, но есть возможность зарегистрироваться в группу поддержки Творческого объединения «14/35» и попасть на игру бесплатно!

В финале встретятся следующие команды:

Творческое объединение «14/35», ГУУ, Москва

«Девятая Планета», РУДН, Москва

«Ближе к детям», МАУ ДО Дом детского творчества Октябрьского района, Екатеринбург

«Оборович», Синергия, Москва

«Бомбалейла», Москва-Мытищи

Сборная МПГУ «СП в квадрате», Москва

Игра состоится 4 декабря в 18:30 в ММЦ «Планета КВН» (адрес: м. «Марьина роща», ул. Шереметьевская, д. 2).

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

