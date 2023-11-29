Поддержим команду «14/35» на Кубке чемпионов КВН

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
4 декабря в 18:30 в ММЦ «Планета КВН» состоится финал Центральной лиги Москвы и Подмосковья, в котором примет участие Творческое объединение «14/35», представляющее Государственный университет управления.
Весь сезон 32 команды из таких регионов России как Новосибирск, Тюмень, Саранск, Омск, Владикавказ, Тамбов, Москва и другие, состязались за главный приз – чемпионский кубок и поездку в Сочи на XXXV фестиваль команд КВН «КиВиН» в городе Сочи. И опытная команда из ГУУ, уверенно выигравшая свой полуфинал, имеет все шансы на победу.
Кроме того, в этом году финал главной столичной лиги пройдёт в рамках отборочного этапа проекта «Кубок чемпионов КВН», где главный приз за победу составляет 1 000 000 рублей! Всего в рамках проекта «Кубок чемпионов КВН» участие примут более трехсот команд Клуба весёлых и находчивых из 50-ти регионов России.
В связи с этим нашей команде поддержка необходима вдвойне. Билетов в свободном доступе уже не осталось, но есть возможность зарегистрироваться в группу поддержки Творческого объединения «14/35» и попасть на игру бесплатно!
В финале встретятся следующие команды:
Творческое объединение «14/35», ГУУ, Москва
«Девятая Планета», РУДН, Москва
«Ближе к детям», МАУ ДО Дом детского творчества Октябрьского района, Екатеринбург
«Оборович», Синергия, Москва
«Бомбалейла», Москва-Мытищи
Сборная МПГУ «СП в квадрате», Москва
Игра состоится 4 декабря в 18:30 в ММЦ «Планета КВН» (адрес: м. «Марьина роща», ул. Шереметьевская, д. 2).
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 29.11.2023
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