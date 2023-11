Победитель и лауреаты: успех СПбГАСУ на Международной премии «Золотой Трезини»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Победителей и лауреатов VI Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини 2023» наградили 15 ноября в Эрмитажном театре.

Международная премия «Золотой Трезини» ежегодно присуждается авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. В жюри премии «Золотой Трезини» входят представители 32 стран. Почётный председатель Международного совета премии – президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В этом году жюри рассмотрело более тысячи проектов из 72 стран.

Магистрантка СПбГАСУ Виктория Иванова признана победителем в номинации «Лучший студенческий проект здания или сооружения». Виктория спроектировала многофункциональный комплекс – одну из ключевых точек в структуре общественного пространства вдоль набережной реки Полуй в городе Салехарде.

«При работе над обликом здания я учла особенности, характерные для архитектуры северных регионов. Крупный объём здания с крутыми скатами кровли, острыми углами, образованными стыками стен, намеренно создаёт контраст со сложившейся вокруг застройкой – реконструируемыми бараками, характерными для Салехарда, и жилыми домами средней этажности», – уточнила Виктория.

Она убеждена, что общественно-деловой комплекс делает среду привлекательной и повышает качество жизни в городе, создавая дополнительные рабочие места и всесезонные пространства для отдыха.

Лауреатом премии в этой же номинации стал студент пятого курса Савелий Луговской, спроектировавший аэропорт «Левашово» в Санкт-Петербурге – уникальное архитектурное решение, сочетающее функциональность, экологичность и эстетику.

«Я предложил новый взгляд на архитектуру аэропортов, используя складчатые конструкции и стеклянный фасад для создания запоминающегося образа. Здание в форме гигантской складки отражает идею движения и динамики, символизируя взлёт и посадку самолётов. Складчатые конструкции выполнены из стали, что обеспечивает прочность и долговечность здания. Стеклянный фасад и зенитные фонари аэропорта обеспечивают максимальную освещённость и открывают впечатляющий вид на взлётно-посадочную полосу. Внутри аэропорта предусмотрены все необходимые сервисы и удобства для пассажиров: от магазинов и кафе до стоек регистрации и залов ожидания. Продуманное зонирование и использование цветов позволяет легко ориентироваться в пространстве», – пояснил Савелий.

Преподаватели Игорь Храмов, Марина Храмова, студентки Ксения Черняк, Анжелика Иванихина, Полина Ипатова, преподаватель Александр Пономарёв

Лауреатом в номинации «Лучший архитектурный проект музея» объявлен проект «Музейно-выставочный комплекс современного искусства “КУБ”». Его авторы – преподаватели Игорь Храмов, Марина Храмова, Александр Пономарёв и студентки Анжелика Иванихина, Дария Парфёнова, Ксения Черняк, Полина Ипатова.

По замыслу авторов, музейно-выставочный комплекс «КУБ» в Петербурге разместится посреди Финского залива в 250 метрах от набережной общественного пространства «Севкабель Порт». Он представляет собой куб, расположенный над водой на двух опорах, имеющих зеркальные поверхности. Такой приём создаёт полную иллюзию парения объекта в воздухе.

«Попасть в “КУБ” можно будет только по подводному тоннелю с прозрачным потолком, ведущему к лифтам. Так как опоры не видны, при подъёме на лифте возникнет ощущение телепортации в “КУБ”. У посетителей будет возникать ощущение, что они стали участниками перформанса, что процесс попадания в “КУБ” – это тоже современное искусство», – пояснил Игорь Храмов.

Характерная для современного искусства эстетика будет проявляться и в том, что пластическое решение стен основного объёма сделает их огромным QR-кодом, с помощью которого, находясь вне музея, можно будет зайти на его сайт и получить информацию о проводимых мероприятиях.

В число лауреатов в этой же номинации вошла студентка СПбГАСУ Татьяна Гришина. Она спроектировала Музей стекла и света на территории у Французского ковша Обводного канала в Петербурге, на месте старой промышленной застройки. По признанию студентки, таким образом она увековечила память о группе заводов «Стеклянный городок», когда-то действовавшей в этом районе.

«Музей привлечёт внимание к этой сфере производства и его роли в истории района. Новое общественное здание с музейной функцией за счёт благоустройства территории, контекстной составляющей и архитектурного облика формирует новое пространство общего пользования для отдыха, досуга и просвещения. В музее предполагается организовать постоянные выставки “Стекло + свет”, “Стеклянный городок” и “Современное стеклянное искусство”. Предусмотрены условия для мастер-классов и лекций, посвящённых стекольному делу», – рассказала Татьяна.

Авторы проекта «Музейно-выставочный комплекс современного искусства “КУБ”» стали лауреатами и в номинации «Лучший проект общественного здания или сооружения» с проектом «Глэмпинг: когда природа входит в дом», в рамках которого создали новую типологию глэмпинга для наиболее тесного единения человека и природы.

«За счёт открывающихся боковых стен-створок мы убрали границы между помещением и природой. Плоская прозрачная кровля зимой обеспечивает помещениям естественное утепление снегом, а летом – естественное освещение. Пол сконструирован так, что трава разрастается внутри жилого блока, что ещё больше соединяет внутреннее убранство помещений с природой», – пояснила соавтор проекта Анжелика Иванихина.

Поздравляем лауреатов и дипломантов премии «Золотой Трезини 2023»!

