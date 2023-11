Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В 2022 году Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого стал участником проекта «Код будущего», благодаря которому российские школьники 8–11 классов получили возможность бесплатно обучаться современным языкам программирования. В течение года школьники занимались на базе Академии информатики для школьников ДНОиМК и еще 10 школ-партнеров. Учебные программы состояли из четырёх модулей общим объемом 144 академических часа каждая и были посвящены самым популярным языкам: Python, C# и JavaScript.

В ноябре 2023 года 146 школьников представили итоговые проекты и успешно завершили обучение. Они проделали большую работу, проявили старание и уверенно защитили свои идеи. Несмотря на юный возраст школьники решали совсем недетские задачи. Например, такие как разработка интерфейса взаимодействия с сервисом для просмотра и публикации домашних заданий или создание Telegram-бота, распознающего цифры на фото с помощью нейросети.

Все школьники успешно защитили свои проекты, получили сертификаты об обучении СПбПУ и 5 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в Политех.

«У нас 20-летний опыт реализации учебных программ для детей, — отметил директор Высшей инженерной школы Александр Кудаков. — В Академии информатики для школьников мы охватываем десять направлений информационных технологий на более чем 83 курсах. Поэтому мы смогли без проблем подключиться к федеральному проекту и дать детям качественные знания».

Если вам интересны информационные технологии — приходите в Политех, в Академию информатики для школьников. Специально для вас мы проводим Дни открытых дверей.

Ближайшая дата — 6 декабря, в 19.00. Приходите или подключайтесь онлайн.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI