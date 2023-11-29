Объем производства автотранспорта в Москве вырос более чем на 28 процентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С января по сентябрь 2023 года объем производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в столице увеличился на 28,6 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве отрасль автомобилестроения представляют около 20 предприятий, на которых трудоустроены более восьми тысяч человек. За девять месяцев 2023 года производители автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов нарастили выпуск продукции на 28,6 процента. За тот же период автотранспортные компании отгрузили продукции более чем на 75 миллиардов рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Предприятия активно увеличивают объемы производства, расширяют ассортимент и занимают освободившиеся ниши на рынке после ухода зарубежных брендов.

«С января по сентябрь 2023-го выпуск комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств увеличился на 115,1 процента, а также кузовов, прицепов и полуприцепов — на 15,3 процента», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с января по сентябрь столичные предприятия нарастили объемы производства более чем на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Москва — город с развитым производством. В столице работают более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, а также сложную технику.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

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