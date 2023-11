Source: MIL-OSI Russian Language News

«Неделя финансовой грамотности» прошла в НГУ с 20 по 24 ноября. Мероприятие было организовано кафедрой «Финансы и кредит» и Financial Club NSU. В течение четырёх дней студенты посещали лекции от экспертов из Сибирского ГУ Банка России, Сбера, Экспобанка и Совкомбанка.

Яна Зубрицкая, ведущий эксперт отдела финансовой грамотности Банка России рассказала о том, что неделя финансовой грамотности послужила отличной площадкой для общения с молодежью.

— Чем раньше человек обратит внимание на финансовые вопросы, тем меньше ошибок он совершит. И наша задача, как Банка России, рассказать и подсказать, как быть в той или иной ситуации, лекция у нас была с интерактивом. Студентов интересовали особенности использования кредитных карт, POS-кредитов и сервисов BNPL. На кейсах из жизни мы разобрали самые частые ошибки и ситуации, например, что делать и куда обращаться, если вместо вклада продали страховку, или при оформлении кредита навязали дополнительные услуги, — отметила Яна Зубрицкая.

Помимо лекций, студенты активно участвовали в викторине, посвященной финансовой грамотности, а также в конкурсе рисунков «Осторожно, мошенники!». Представители кафедры «Финансы и кредит» и Financial Club NSU подчеркнули, что выбрать победителей в конкурсе рисунков было сложно, поскольку все рисунки были креативными. Однако первое место заняла команда, в составе которой Ольга Медведская, Федор Сухоруков и Марина Рудакова. Второе место — Маргарита Алемасова. Третье место — Елена Емельянова.

Но самым интересным событием «Недели финансовой грамотности» стал вечер 22 ноября, который назывался «Мы среди мошенников». В этот день студенты не только посетили просветительские лекции от экспертов, но и отлично провели время с диджеем и фокусником, а также поучаствовали в розыгрыше призов. В конце вечера было организовано обсуждение сериала «Изобретая Анну» от Заведующей кафедрой «Финансы и кредит» Светланой Бекаревой и представителями Financial Club NSU.

Арина Лиханова, руководитель Financial Club NSU, считает, что прошедшая неделя определенно увенчалась успехом.

— Большое количество студентов смогли познакомиться с компаниями банковского сектора, а на «‎Вечере против мошенников»‎ ребята узнали много нового от приглашенных спикеров, а ещё смогли заглянуть в будущее с помощью настоящей гадалки! Такое в НГУ впервые!, — отметила она.

Полина Самсонова, соразработчик проектов Финансового Клуба НГУ, рассказала о важности прошедшего события.

— Такие мероприятия нужны, в первую очередь для того, чтобы помогать людям узнавать новое, а также продвигать финансовые знания в стране. Стоит добавить, что вечер «Мы среди мошенников» позволил ребятам узнать о различных мошеннических схемах, что позволит не попасться на них в будущем».

