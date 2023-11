На фестивале «Среда» Школа дизайна ВШЭ вновь названа лучшим учебным заведением года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Магистерский профиль «Арт-дирекшн» разработан специально для практикующих дизайнеров, уже обладающих базовыми знаниями и навыками, которые хотят превратиться из просто профессионалов в суперпрофессионалов.

Во время обучения студенты не только качественно прокачивают свои дизайн-навыки и знакомятся с актуальными дизайн-технологиями, но и получают уникальный опыт, аналогичный работе в реальной дизайн-студии. Погружение в различные профессиональные направления позволяет оперативно получить недостающие знания и компетенции, а также открыть для себя новые грани профессии и соответственно — новые карьерные перспективы.

