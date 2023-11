Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Перечень площадок, на которых планируется построить дома для участников программы реновации, увеличился на один адрес. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Новая площадка расположена на западе Москвы в районе Кунцево по адресу: Молодогвардейская улица, владения 54, 58.

«Здесь будет построено 95,4 тысячи квадратных метров жилья для 3,5 тысячи человек. Это позволит расселить 19 старых домов», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В программу реновации включено 5175 домов — это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживают около миллиона москвичей. Всего для строительства новых домов подобрано 602 площадки общей мощностью примерно 9,9 миллиона квадратных метров.

Первые новоселы переехали по программе реновации в феврале 2018 года. Сейчас идет либо завершено переселение 143,5 тысячи жителей 890 домов в 259 новостроек.

С начала реализации программы реновации построено 280 жилых домов общей площадью четыре миллиона квадратных метров. Ведется проектирование и строительство 438 зданий общей площадью 8,3 миллиона квадратных метров.

Сергей Собянин рассказал о результатах программы реновации за шесть лет

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI