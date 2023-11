На Новочеремушкинской улице ввели в эксплуатацию дом для участников программы реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Черемушках ввели в эксплуатацию четвертую новостройку по программе реновации. Дом возвели по адресу: Новочеремушкинская улица, дом 56/3. После передачи под заселение в него переедут свыше 450 жителей столицы.

«Инфраструктура жилого дома и прилегающей к нему территории полностью адаптирована для нужд маломобильных граждан и родителей с колясками», — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Рядом с новостройкой оборудуют детскую и спортивные площадки, сделают пешеходные дорожки и тротуары, разобьют газоны. Кроме того, во дворе появится зона отдыха.

Ранее в Черемушках возвели и передали под заселение три дома по адресам: улица Гарибальди, дом 17, Профсоюзная улица, дом 32 и Севастопольский проспект, дом 28, корпус 9. Квартиры получают жители пяти домов старого фонда, три из них уже расселены.

Сергей Собянин: В Москве ввели 280 новостроек с начала программы реновацииС начала года более 30 тысяч горожан оформили документы на квартиры по программе реновации

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В прошлом году в городе построили около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей.

