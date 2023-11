На ВДНХ заработает почта Деда Мороза

Source: MIL-OSI Russian Language News

На ВДНХ с 30 ноября начинает работу специальная новогодняя почта. Дети и взрослые смогут отправить Деду Морозу письма с рассказом о заветных мечтах. Почтовый ящик установят во флагманском инфоцентре в арке главного входа ВДНХ.

До 15 января 2024 года Снеговик-Почтовик будет собирать письма по мере наполнения почтового ящика и доставлять их в Московскую усадьбу Деда Мороза. Все письма с обратным адресом и индексом получат ответ главного зимнего волшебника страны.

Послания, отправленные во время почтовой кампании, проходят тщательную сортировку под контролем Деда Мороза. Некоторые из них, поступившие от многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья, получают статус социальных. Ежегодно вместе с друзьями усадьбы Дед Мороз исполняет более 150 желаний тех, кто особенно нуждается в этом и верит в чудеса.

Кроме того, дети и взрослые смогут принять участие в конкурсе «Лучшее письмо для Деда Мороза». Послания оценят сразу по двум творческим номинациям. Самым важным для зимнего волшебника, по его признанию, является смысл письма, но необычно оформленные послания он тоже бережно хранит. Конкурс продлится до 19 января, а уже на следующий день письма пройдут предварительный отбор жюри. Самые талантливые авторы получат от Деда Мороза приглашение на церемонию награждения в его усадьбу.

За зимний сезон 2022/2023 года в Московскую усадьбу Деда Мороза направили более 98 тысяч посланий с пожеланиями, из них свыше 20 тысяч — в электронном виде. При этом более 40 тысяч писем было отправлено из столичных парков.

Подробная информация о проекте «Почтовая кампания Московской усадьбы Деда Мороза» и конкурсе писем представлена на официальном сайте.

Проект «Почтовая кампания Московской усадьбы Деда Мороза» соответствует задачам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

