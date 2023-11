«Находить интересные и нестандартные ходы»: завершилась Математическая регата для 11-го класса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

25 ноября в НИУ ВШЭ на Покровском бульваре состоялся заключительный тур Математической регаты для 11-классников — интеллектуального состязания, входящего в число олимпиад Вышки. В нем приняли участие 70 команд, победителем стала команда из московской школы № 2086, оставившая далеко позади всех своих соперников. Еще 15 команд заняли вторые и третьи места. Математическая регата — командное состязание, которое организует факультет математики НИУ ВШЭ при поддержке МЦНМО в партнерстве с компанией «Тинькофф» и Центром педагогического мастерства. Впервые она была проведена в 1996 году, в ней участвовали восемь команд из четырех школ, и в последующие годы она постепенно расширялась. Спустя 25 лет к ее проведению подключилась Высшая школа экономики. «Если это регата — нужно куда-то плыть? Плыть не нужно, но грести в сторону правильного решения задач точно нужно будет вместе», — поясняют организаторы состязания. Участники решают задачи из разных разделов математики, и это, как правило, не самые сложные, не олимпиадные задачи. У каждого члена команды есть возможность выбрать тот блок задач, который ему интереснее. В команду должны входить 4 человека — ученики одной школы или математического кружка. Регата для 11-классников последний раз состоялась в 2019 году, затем был перерыв, связанный с пандемией, и возобновить ее удалось только сейчас (при этом регаты для других параллелей проводились). Состязание, как обычно, состояло из двух этапов — отборочного и заключительного. Отборочный этап прошел месяц назад в онлайн-формате, в нем приняли участие 1044 11-классника в составе 261 команды. Любой учитель математики мог собрать у себя в школе несколько команд и устроить внутреннее состязание. В течение суток после окончания отборочного этапа каждая команда получала свои результаты. Так регата помогает учителям развивать математическое образование в своих школах — заинтересовывать ребят математикой, усиливать мотивацию для ее изучения. Заключительный этап состоял из пяти туров, каждый из которых представлял собой коллективное письменное решение трех задач. После каждого тура проводилась проверка работ, а также апелляция и разбор заданий. Победители и призеры были определены в день проведения заключительного этапа, им были вручены математические книги и мерч от «Тинькофф Образования».

Наталья Походня, начальник отдела математического образования факультета математики НИУ ВШЭ: «Математическая регата — это соревнование на скорость. В течение 10–25 минут (в зависимости от тура) командам нужно решать по три задачи из разных областей математики, то есть каждый член команды должен быть силен в одной из областей или же все игроки должны быть универсальными. Регата не входит в перечни олимпиад, так что ее участниками движет познавательный интерес, а также желание поработать в команде, возможность посоревноваться с ребятами из других школ и математических кружков. Интерес к нашему соревнованию проявляют школьные учителя. Математика — очень индивидуальная наука, а здесь есть возможность готовить команду, общаться с ребятами и обсуждать решения в команде. Кроме того, учителя могут поработать в жюри — оно у нас многочисленное, там есть начинающие и опытные педагоги, там можно познакомиться с коллегами из других школ, приобрести опыт, повысить квалификацию, посмотреть на различные решения задач. Всегда удивительно, как для решения, казалось бы, понятной нам задачи ребята могут находить интересные и нестандартные ходы».

Александра Скрипченко, декан факультета математики ВШЭ Математическая регата — замечательное соревнование: командное, эмоциональное и очень динамичное. По своему школьному опыту я помню, что регата — не только отличная возможность провести время с друзьями и порешать интересные задачки, но и место новых знакомств со своими коллегами, другими увлеченными математикой старшеклассниками, со многими из которых мы потом вместе учились в университете и даже работали. К тому же для нынешних 11-классников регата еще и некоторый отдых от «поступательной» гонки, когда задачи можно порешать просто так, потому, что нравится это делать, а не для дополнительных очков в потрфолио абитуриента. Мы очень рады, что регата в последние годы поселилась в Вышке, и ждем на матфаке ее участников уже в новом качестве — студентов и волонтеров для следующей регаты!

