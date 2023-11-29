«Находить интересные и нестандартные ходы»: завершилась Математическая регата для 11-го класса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

25 ноября в НИУ ВШЭ на Покровском бульваре состоялся заключительный тур Математической регаты для 11-классников — интеллектуального состязания, входящего в число олимпиад Вышки. В нем приняли участие 70 команд, победителем стала команда из московской школы № 2086, оставившая далеко позади всех своих соперников. Еще 15 команд заняли вторые и третьи места.

Математическая регата — командное состязание, которое организует факультет математики НИУ ВШЭ при поддержке МЦНМО в партнерстве с компанией «Тинькофф» и Центром педагогического мастерства. Впервые она была проведена в 1996 году, в ней участвовали восемь команд из четырех школ, и в последующие годы она постепенно расширялась. Спустя 25 лет к ее проведению подключилась Высшая школа экономики.

«Если это регата — нужно куда-то плыть? Плыть не нужно, но грести в сторону правильного решения задач точно нужно будет вместе», — поясняют организаторы состязания. Участники решают задачи из разных разделов математики, и это, как правило, не самые сложные, не олимпиадные задачи. У каждого члена команды есть возможность выбрать тот блок задач, который ему интереснее. В команду должны входить 4 человека — ученики одной школы или математического кружка.

Регата для 11-классников последний раз состоялась в 2019 году, затем был перерыв, связанный с пандемией, и возобновить ее удалось только сейчас (при этом регаты для других параллелей проводились). Состязание, как обычно, состояло из двух этапов — отборочного и заключительного.

Отборочный этап прошел месяц назад в онлайн-формате, в нем приняли участие 1044 11-классника в составе 261 команды. Любой учитель математики мог собрать у себя в школе несколько команд и устроить внутреннее состязание. В течение суток после окончания отборочного этапа каждая команда получала свои результаты. Так регата помогает учителям развивать математическое образование в своих школах — заинтересовывать ребят математикой, усиливать мотивацию для ее изучения.

Заключительный этап состоял из пяти туров, каждый из которых представлял собой коллективное письменное решение трех задач. После каждого тура проводилась проверка работ, а также апелляция и разбор заданий. Победители и призеры были определены в день проведения заключительного этапа, им были вручены математические книги и мерч от «Тинькофф Образования».