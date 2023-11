Московские газовики завоевали три медали мирового первенства — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московские газовики завоевали три золотые медали на международном чемпионате по сварке «Кубок дуги — 2023». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«В составе сборной России наши специалисты соревновались с 343 конкурсантами из Китая, Индии, Монголии, Беларуси, Кот-д’Ивуара и Болгарии», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Дмитрий Панчу, электрогазосварщик управления «Моспромгаз», стал лучшим в номинации «Механизированная полуавтоматическая сварка». Золотой медали в номинации «Газовая сварка» удостоен Станислав Демидов, сварщик управления по эксплуатации газопроводов низкого давления акционерного общества «Мосгаз». И еще одну награду высшей пробы получил Константин Константинов, ведущий инженер службы главного сварщика предприятия АО «Мосгаз», — он стал победителем в номинации «Виртуальная сварка».

«Московские мастера не в первый раз привозят домой награды с мирового первенства. Все это еще раз подтверждает их высокую профессиональную квалификацию, а значит, и надежность газотранспортной системы столицы», — отметил Сергей Собянин.

