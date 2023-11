«Московская техническая школа» открыла 16 курсов по направлению «Беспилотный транспорт»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичным инженерам доступно 16 образовательных курсов по направлению «Беспилотный транспорт». Их разработали в рамках проекта «Московская техническая школа». Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

«“Московская техническая школа” предлагает широкий перечень образовательных программ в области разработки и использования беспилотного транспорта. Это способствует развитию технологий и подготовке квалифицированных специалистов по данному направлению. Сегодня столичным промышленникам доступно 16 курсов, разработанных с партнерами проекта. Их число будет расти, поскольку области применения беспилотных систем постоянно расширяются», — отметил глава ведомства.

В числе доступных курсов — «Оператор беспилотного летательного аппарата самолетного и мультироторного типа», «Сертификация БАС», «Основы устройства и управления FPV-дронами», «Проектирование автопилотов беспилотных летательных аппаратов» и другие. Их разработкой занимались Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт, Государственный научный центр Российской Федерации — федеральное государственное унитарное предприятие «НАМИ», Московский политехнический университет, Российский технологический университет и Московский технический университет связи и информатики.

«Программы обучения по направлению “Беспилотный транспорт” важны для новой и стремительно развивающейся отрасли аэромобильности в России. Сейчас беспилотники применяются в самых разных сферах: строительстве, логистике, мониторинге территорий, поиске пропавших людей, сельском хозяйстве, нефтедобывающей промышленности и других. Для каждого из этих направлений необходимы не только технологии, но и люди, умеющие создавать и использовать такие решения. “Московская техническая школа” предлагает ряд программ, которые помогут инженерам в максимально сжатые сроки получить актуальные знания для работы с инновационными технологиями», — рассказал директор дирекции «Аэромобильность» Московского авиационного института Андрей Замковой.

Столица активно развивает направление беспилотного транспорта. Так, 23 ноября заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев и Мэр Москвы Сергей Собянин открыли в индустриальном парке «Руднево» Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС). В его задачи входит предоставление услуг по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников. Также резидентам помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках перспективных проектов. Кроме того, в составе ФЦ БАС есть центр анализа и разработок, который будет оценивать бизнес-модели использования беспилотников, а также займется анализом, обобщением и распространением лучших практик.

Федеральный центр беспилотных авиационных систем объединяет ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных аппаратов и цифровых геоинформационных платформ — 12 компаний уже стали его резидентами. Центр создали по поручению Президента России меньше чем за год.

«Московская техническая школа» — проект Правительства Москвы, созданный в 2021 году. Его цель — повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. Для сотрудников предприятий предусмотрено свыше 120 программ повышения квалификации. За время работы здесь подготовили около 1,4 тысячи инженеров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

